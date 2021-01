Ofertas por debajo del precio para el torreón de Olmosalbos

Al torreón de Olmosalbos le salen pretendientes pero su interés no llega al punto de presentar ofertas por su precio de venta, 305.340 euros en su conjunto. A la subasta que tuvo lugar a finales del año pasado llegaron dos pujas, pero por cantidades inferiores, de tal modo que la Fundación Caja de Burgos no puede desprenderse de esta propiedad, visible desde la carretera de Soria. En estos momentos la entidad ignora si volverá a anunciar su subasta, pero lo que tiene claro es que tampoco puede bajar su precio porque esos 305.340 euros es su valor de tasación.

La pasada subasta fue la segunda oportunidad para comprarlo dado que la primera puja, convocada para el mes de septiembre de 2019, tuvo que ser suspendida por problemas que surgieron en la escrituración de estas propiedades en el registro.

El torreón, así como una nave bodega, una iglesia y cuatro fincas aledañas, forma parte del patrimonio de la Fundación Caja de Burgos, que finales del año pasado tuvo que corregir los errores registrales que se habían detectado pues las propiedades no estaban a su nombre. Su intención es desprenderse de un patrimonio histórico al que no ha dado ningún uso y no lo prevé dar en el futuro, lo que considera «una carga que no aporta nada a la institución».

En esta misma tesitura de liquidación están otro tipo de inmuebles de la entidad, como algunos centros culturales sin uso ubicados en algunos municipios de la provincia (como el de Espinosa de los Monteros).

El inmueble principal, el torreón, se puso en el mercado con un precio de salida de 236.000 euros, la bodega está tasada en 8.800 euros y la finca con la iglesia tiene un valor de 20.800 euros. A estas propiedades se sumaron tres parcelas de suelo urbano, una con una tasación de 11.200 euros, otra de 11.000 y una tercera de 8.888 euros. Hay que añadir una parcela rústica, valorada en 2.640 euros.

La torrona de Olmosalbos, visible desde la carretera de Soria, se construyó a mediados del siglo XVI por el alavés Diego Gamarra, rico comerciante de lana (por el término municipal de Olmosalbos cruza la ruta de ese producto), que la usó como lugar de descanso junto a su mujer, Leonor de Serón.

la historia. Miguel de Osma y Martín de Ochoa fueron los encargados de levantar la torre, cuyas obras concluyeron en el año 1554. Su diseño consta de una planta rectangular, con una altura aproximada de 20 metros divididos en cinco pisos. En las esquinas hay adosados cuatro cubos, destacando el acabado en almenas en la parte superior. En este espacio se encuentra el escudo de la familia propietaria original.

La fachada exterior y el tejado del histórico inmueble se encuentran en un buen estado de conservación, mientras que el interior ha acusado el paso del tiempo y presenta unas malas condiciones. El recinto hace años que no tiene actividad alguna.