La plantilla de Montefibre vuelve sin saber los despedidos

La plantilla de Montefibre madrugó para entrar a las seis de la mañana a la factoría, a pesar de que no había nada que hacer y que negocian un ERE de extinción parcial, que afecta a 65 de sus 99 trabajadores. El proceso de negociación del expediente durará todo el mes, pero a estas alturas el comité esperaba tener una lista de las personas que no se quedarán o que al menos la compañía considera prescindibles en estos momentos.

De toda la plantilla que estaba convocada, 19 personas solicitaron un permiso no retribuido y fuentes sindicales remarcan que este número responde a casos que han encontrado otro trabajo o que «no quieren volver porque igual no cobran». El resto de los empleados acudieron a las instalaciones con la incertidumbre presente, porque la primera intención era que no volvieran. Pero tras demorar los plazos iniciales, no ha quedado otro remedio porque el ERTE en el que estaban metidos finalizó en marzo, por lo que a la espera de solventar el proceso abierto han tenido que acudir a sus puestos.

Dentro de la negociación, los sindicatos critican la demora en la entrega de documentación por parte de la empresa y esperan que el próximo jueves la dirección aporte lo necesario para avanzar y firmar el ERE con acuerdo entre las dos partes. El primer problema por resolver está en la lista de los 65 trabajadores que acabarían en la calle, porque Montefibre tampoco asegura que las 19 personas con permiso para faltar estarán incluidos entre los despedidos.

«Hay determinadas cuestiones que no se aclaran y la empresa en un borrador ha puesto los que les ha dado la gana y los criterios que han utilizado no están claros», explican en el comité, donde remarcan que esta primera propuesta ni siquiera la han trasladado a la plantilla «para no generar falsas expectativas (...)».

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este viernes)