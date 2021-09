Investigan una pelea en Aranda citando a 8 testigos

La Policía Nacional se encuentra investigando una pelea multitudinaria que se produjo en la madrugada del sábado en el cruce de las calles Puerta Nueva y Comadres, en Aranda de Duero. Fruto de esta agresión, los agentes han citado a declarar uno por uno a ocho testigos, de los cuales seis son arandinos y los otros dos, marroquíes.

Al parecer, dos jóvenes, uno de nacionalidad española y otro marroquí, que se conocían previamente se enzarzaron sin motivo aparente, más allá de lo que fuentes policiales atribuyen a una "mezcla de noche, juventud y alcohol".

La pelea se saldó sin ninguna detención y sólo una denuncia, que interpuso un arandino que sufrió lesiones leves, de acuerdo con el parte médico. El mismo sábado uno de los identificados declaró en el Juzgado de Aranda de Duero, pero al no haber heridas de importancia no se efectuaron detenciones "al no constituir ningún delito".

El momento de la agresión fue grabado por un joven con su teléfono móvil y circula por redes sociales. Una grabación que se ha empleado como argumento para la convocatoria anónima de una manifestación para pedir que cese la inseguridad en las calles de Aranda. No obstante, el comisario de la Policía Nacional en la capital ribereña, Joaquín Gomá, descarta tanto el móvil racista como que los hechos tuvieran que ver con un episodio de acoso ni de tintes sexuales.