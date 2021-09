La ONCE logra mantener los más de 2.200 empleados en 2020

El Grupo Social ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) logró mantener a lo largo de 2020 los 2.274 empleados que tiene la organizacion en la Comunidad, entre la entidad e Ilunion, pese a la pandemia del COVID y el recorte de los ingresos después de la paralización de la venta de cupones y otros juegos durante tres meses durante el confinamiento. "2020 fue un año francamente difícil pero nos fijamos no cruzar la línea roja de no perder empleo y mantener la prestación de los servicios a las 4.111 personas ciegas. Y eso se logró", sentenció hoy el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez.

Durante la presentación del balance de actividad de la organización en 2020 y la nueva campaña de sensibilización, Pérez reconoció que la ONCE en Castilla y León se vio obligada a recurrir a los ERTEs sin olvidar que se lograron crear 807 nuevos puestos de trabajo, de los que 136 fueron contratos indefinidos. De esta manera, destacó orgulloso que los cerca de 70.000 trabajadores del Grupo Social ONCE en España permiten que sean el cuarto empleador a nivel estatal. "Una de cada 279 personas con empleo en el país trabaja con nosotros", aseveró. Del total de la plantilla, el 58 por ciento tiene algún tipo de discapacidad, lo que convierte a la organización en el mayor empleador mundial de estas personas, y el 42 por ciento es mujer.

La retirada de los vendedores de las calles durante el confinamiento del año pasado, lo que supuso la suspensión del tradicional sorteo del cupón de la ONCE, generó una rebaja de los ingresos en la entidad, que superó los 600 millones de euros. En todo caso, el delegado territorial de la entidad confió, según recogió la Agencia Ical, en que este año finalice con unas cifras de ventas similares a las registradas en 2019, sin pandemia.

Pese a este descenso en los ingresos, valoró el compromiso de la ONCE con la inversión social, con 5,5 millones de euros en prestaciones de servicios sociales a las más de 4.000 personas ciegas afiliadas en la Comunidad. En presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, mencionó la colaboración entre la ONCE y la Junta de Castilla y León en dos proyectos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el periodo 2021-2023. El primero de ellos, 'Empleo para tod@s', dotado con un millón de euros, servirá para proporcionar a las personas ciegas las adaptaciones tecnológicas en sus puestos de trabajo que les permita acceder al mercado laboral. La iniciativa beneficiará a casi 1.900 personas con discapacidad visual grave y en edad de trabajar que residen en Castilla y León.

El segundo de los proyectos, 'Tecnología = Cercanía', dotado con 150.000 euros, está dirigido a fomentar la digitalización de equipos a través de las nuevas tecnologías con la adquisición de dispositivos electrónicos accesibles entre 4.200 personas ciegas. El objetivo es facilitar apoyo a la sordo-ceguera, ayuda en la educación autonomía personal, teleasistencia, atención psicológica, acceso a la cultura y voluntariado, así como la lucha contra la soledad en el ámbito rural.

Día de la entidad con 'Oncelio'

Por su parte, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Rosa María Rubio, presentó la campaña para celebrar la 30 edición del día de la organización, que tendrá lugar en todas las capitales de provincia de la Comunidad entre el 14 y el 24 de septiembre. Aprovechando el nacimiento del nuevo 'Oncelio' (con los colores de la "ilusión" amarillo, verde, rojo y azul), la entidad montará un gran parchis gigante donde los niños serán las protagonistas al ser las fichas del tablero. "El objetivo será llegar a la meta por que aquí no gana ni pierde nadie", manifestó Rubio. También, saldrán a la calle los 'Jugalres de la ilusión' con las pequeñas representaciones de teatro, gracias a los actores aficionados de la ONCE que demostrarán sus capacidades ante el público. Por último, la organización montará un túnel de los sentidos en una gran carpa para que los ciudadanos interesados puedan recrear un paseo por un entorno natural al llevar los ojos tapados y comprobar las sensaciones que tienen las personas ciegas.