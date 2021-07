Se frustra la inversión de 800.000 euros en San Antón

Si el anuncio de invertir 800.000 euros en actuaciones de consolidación y mantenimiento en las ruinas del convento de San Antón en Castrojeriz fue una sorpresa, pero que generó grandes expectativas en la villa, sobre todo en la Fundación propiedad del histórico lugar, ahora desde la entidad no pueden por menos que mostrar su decepción al conocer que es inviable llevar a cabo cualquier intervención con cargo a esa partida que había destinado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022, al tratarse de un inmueble de propiedad privada, mientras que las ayudas concedidas por el Estado dentro de ese programa están destinadas a actuaciones al patrimonio de titularidad pública.

La propuesta de intervención en San Antón salió directamente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, en el convencimiento, según diversas fuentes, de que el antiguo hospital de peregrinos podría beneficiarse de esa inversión. El propio director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, manifestaba ayer que el ‘error’ al proponer San Antón se produjo porque las directrices e instrucciones que se habían recibido desde la Secretaria de Estado de Turismo «no eran suficientemente claras para identificar qué tipología, por lo que respecta a la titularidad, se podía acometer con esos fondos». En ese sentido, Bueno añade que se propusieron intervenciones en los lugares e inmuebles del Camino de Santiago en los que se habían detectado la necesidad de mejoras, como es la consolidación de las propias ruinas de San Antón. Un ‘error’ que ahora se trata de enmendar a tres bandas, el propio Ministerio, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Castrojeriz, con el objetivo de que esos 800.000 euros recalen en el municipio castreño para actuaciones en el Camino de Santiago a su paso por la villa.

Así lo confirman el director general de Patrimonio y la propia alcaldesa de Castrojeriz, Beatriz Francés; ambas instituciones trabajan en los proyectos que se presentarán para poder realizar actuaciones en los mismos. En todo caso, Francés, no adelanta por ahora cuales son todos los proyectos y apela a la prudencia, hasta no tener la confirmación oficial de que la partida del Plan Nacional Turístico Xacobeo, llegará al Ayuntamiento de Castrojeriz. La regidora explica, no obstante, que son muchas las iniciativas que hay por parte de la Corporación que hasta ahora no se han podido realizar por falta de disponibilidad económica y que ahora sería el momento para llevarlas a cabo con este programa ministerial.

Por su parte, Gumersindo Bueno concreta que uno de los proyecto giraría en torno a la recuperación de la antigua muralla y otro iría a varios tramos de calles que atraviesa el Camino. En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento ya presentó el año pasado al Ministerio el proyecto para mejorar parte de la calle Real a la convocatoria del 1,5% Cultural.

Por su parte, el Patronato de la Fundación San Antón trabaja igualmente por si cabe la posibilidad de que parte de esos 800.000 euros puedan utilizarse para actuaciones en el convento, aunque sea en el adecentamiento y acondicionamiento exterior, lo que supondría dar una mejor imagen de la llegada al inmueble, tan frecuentado por peregrinos, ya que en el Plan Xacobeo no cabe ejecutar el proyecto que la entidad lleva años persiguiendo para instalar en el interior de San Antón.

Así, Ovidio Campo, presidente del Patronato, recuerda que ha ‘desempolvado’ el proyecto del arquitecto Pedro del Barrio para hace un albergue, biblioteca y un Centro de Estudios Antonianos en las ruinas. Antes del anuncio de la ayuda de 800.000 euros ya se planteó adaptar este proyecto al momento y las necesidades actuales -ya que se ha quedado obsoleto-, y se comenzaba a buscar financiación. El Plan Nacional Xacobeo parecía un ‘milagro’ para poder hacerle realidad, iniciativa que ahora se frustra, aunque el Patronato no renuncia a su idea de llevar a cabo la obra.

Gumersindo Bueno también explica, por su parte, que se intentará articular la manera ‘legal’ de hacer alguna inversión en las ruinas dentro del Plan Xacobeo, y apunta como posibilidad la integración del Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación San Antón, «pero es algo que les compete a ambas entidades», subraya. A este respecto, Ovidio Campo afirma que el Ayuntamiento tiene abiertas las puertas del Patronato, aunque la alcaldesa mantienen dudas al respecto.

El director de Patrimonio recuerda que el Patronato puede acceder a las ayudas que la Junta de Castilla y León convoca anualmente destinadas a entidades sin ánimo de lucro y, en todo caso, agradece a la Secretaria de Estado de Turismo, su interés en invertir en el Camino de Santiago en la región.