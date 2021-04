Un mes de ayuno, dos décadas de paz

El origen de la presencia de la actual comunidad musulmana en Burgos se remonta a tiempos de la dictadura. Fue a mediados de los años 70 del siglo pasado y en la localidad de Briviesca, sobre todo, donde se asentaron las primeras personas procedentes del norte de África, encontraron un empleo y formaron sus familias, por lo que en no mucho tiempo se cumplirá medio siglo de aquel primer acercamiento. Pero cuando realmente se intensificaron los flujos migratorios de estos países a la provincia fue a finales del siglo XX y principios de los 2000, así que ahora hace ya veinte años desde que este colectivo convive -pacíficamente, según todas las fuentes consultadas- con los burgaleses. Aquí están trabajando y criando sus hijos, respetando las normas de convivencia a la vez que mantienen sus tradiciones. Una de las más importantes para todas las personas que profesan esta religión, el mes sagrado de Ramadán, comenzó el pasado martes, 13 de abril, y se extenderá hasta el 13 de mayo.

Así que una importante mayoría de los casi 8.000 musulmanes que viven en la provincia de Burgos, según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana realizado por el Observatorio Andalusí -en concreto 7.950 a finales de 2019-, se están absteniendo en estos días de comer, beber y mantener relaciones sexuales entre el amanecer y la puesta de sol. Hay algunas exenciones como el embarazo o una enfermedad y los niños no están obligados hasta que comienzan la pubertad. No es el caso, por ejemplo, de la lactancia. Tal es así, que Ndeye Khoudia, de 36 años, está ayunando a pesar de seguir dando de mamar a su tercera criatura, una niña preciosa, de nombre Mame, que en mayo cumplirá un año.

Ndeye, su marido Coly Ndiaye, de 44 años, y sus hijos Babacar, de 12, Khadja, de 5, y la bebé -los tres nacidos en Burgos- son un ejemplo de la perfecta integración en la sociedad burgalesa. Originarios de Dakar (Senegal), primero llegó él a España pero lo hizo de casualidad. Su intención era establecerse en Suiza para estudiar Medicina pero hizo una parada en Madrid y estando en España visitó a un pariente que vivía en Pamplona y le dijo algo así como que los niños pobres no estudian y su destino se torció. Dio algunos tumbos por otras capitales como Mallorca (donde vendía por la calle) y Almería, provincia en la que tuvo una experiencia de la que casi ni quiere acordarse. Y finalmente llegó a Burgos, su auténtico lugar en el mundo, en sus propias palabras y de donde no quiere salir salvo para las vacaciones anuales en Dakar en la que aprovecha para ver a la familia. «Mi sitio y el de mi familia está aquí. Llevo 16 años trabajando en la misma empresa, Gretedi, donde me tratan maravillosamente bien y somos muy felices». Su mujer, que llegó una vez que él estuvo asentado, le escucha y asiente mientras todos dan cuenta del menú que han puesto para romper el ayuno a eso de las nueve de la noche.

La mesa está preciosa y todo parece muy apetitoso: cordero con cebolla, empanadas de atún, buñuelos, cruasanes, dátiles... Hay refrescos poco frecuentes en España, uno de ellos procedente del árbol del baobab y otro, de nombre bissap, es una infusión hecha a partir de la flor del hibiscus que lleva también menta, y que es la auténtica bebida nacional de Senegal.

Khadja y Babacar -que está empezando a participar del ayuno aunque sus padres dicen que no le obligan porque prefieren predicar con el ejemplo- viven también muy a gusto en Burgos. El año que viene el chico irá al instituto y ella pasará a Primaria y mientras tanto disfrutan de sus amigos. No se olvidan de sus orígenes -en Senegal están los abuelos y los primos y les encanta ir a la playa- pero el mayor dice que su vida está aquí. La madre, Ndeye, afirma que también se ha hecho «muy burgalesa» y, entre risas, dice que ya no tolera la costumbre senegalesa de estar toda la familia junta a todas horas: «A veces digo que estoy cansada y me quedo sola en el cuarto, me he acostumbrado a tener tiempo para mí. Durante el año cuando dejo a los niños en el colegio me doy un paseo de una hora». ¿Se puede ser más de aquí? Imposible. Lo que no quita para que ensalce la práctica del Ramadán, cuyas oraciones van destinadas, indica, a conseguir un mundo mejor y a ser solidarios con las personas que menos tienen.

Está familia afirma que jamás ha tenido un conflicto grave por el color de su piel o sus creencias aunque sí algunos comentarios fuera de lugar a los que Ndeye dice que contesta siempre «y luego me hago amiga de esa persona», explica esta mujer espectacularmente bella y que es muy activa en la comunidad. Participa de la asociación África Camina y en todos los eventos que desde el Ayuntamiento se promueven para fomentar la integración de culturas «que son tan positivos para todos, para los adultos y los niños».

Participación. Los Ndiaye-Khoudia son parte de la comunidad musulmana senegalesa en Burgos que consta de 289 miembros, 219 hombres y 70 mujeres, como detalla Moustapha Cisse, uno de los líderes del colectivo, que lleva más de veinte años viviendo aquí y está tan integrado que en las últimas elecciones municipales formó parte de la candidatura de Daniel de la Rosa al Ayuntamiento. Cisse afirma que la integración de los senegaleses en Burgos es muy buena pero que el proceso no se puede detener sino que se tiene que seguir trabajando «con más encuentros interculturales y más espacios compartidos». En los colegios, los niños senegaleses «son como uno más», dice que no existen conflictos xenófobos y que cada vez es mayor la participación de musulmanes tanto en partidos políticos como en sindicatos.

Lo sabe bien Mohamed Chograni, uno de los marroquíes con más años de estancia en la provincia de Burgos. Vinculado desde hace mucho tiempo a CCOO, conoce bien a los musulmanes, «que somos gente de paz». Secretario del Centro Islámico Attaqwa de Burgos, explica que sus correligionarios no viven en guetos sino que casi al 50% están instalados en diferentes barrios de la ciudad y en entornos rurales: «El boom de la llegada fue a principios de los años 2000 pero está el antecedente de Briviesca cuando aún vivía Franco. Ocurrió como pasa siempre, que vinieron algunas familias, les fue bien y gente de sus mismas localidades tomaron la misma iniciativa».

La mayor parte de los musulmanes burgaleses trabaja en la industria y en menor medida en la construcción -«aunque en comparación con hace 20 años ha bajado bastante»-, en el campo y en los servicios. Hay, además, bastantes autónomos que tienen, sobre todo, tiendas en las que se pueden encontrar productos ‘halal’, es decir, que su ingesta está permitida por su religión: «La integración a nivel laboral está más que superada en la primera generación, veremos que pasa cuando nuestras hijas e hijos crezcan. De momento, en los colegios jamás ha habido ningún problema y tampoco podemos quejarnos de conflictos serios debido a la xenofobia o al racismo».

Chograni señala, además, que las tasas de delincuencia entre sus comunidades es mínima -«siempre hay alguno que puede hacer algo pero son cosas menores»- y que en las mezquitas de Burgos no se permiten discursos radicales: «El discurso de todos los imanes, tanto contratados como voluntarios, es a favor de la paz y de la buena convivencia». Existen en la provincia un total de 11 mezquitas, seis de ellas en distintos barrios de la capital, 2 en Aranda de Duero, una en Miranda de Ebro, una en Medina de Pomar y una en Briviesca.

Además de Marruecos y Senegal, los otros países de origen de los musulmanes afincados en la provincia son Pakistán y Argelia, de donde es oriunda la estudiante Hajar Ouadfel, de 23 años, que se define «muy cómoda» viviendo en Burgos. Nació en Maghnia (Argelia) pero con apenas seis su familia se trasladó aquí, donde su padre encontró trabajo: «Una parte de mí es de Burgos pero la otra es de Argelia y creo que nunca me podré sentir cien por cien española ni argelina porque aunque vaya allí en vacaciones no dejo de ser de Burgos, estoy un poco en tierra de nadie, mitad y mitad», cuenta.

Para ella, Ramadán «es un mes espiritual, un mes sagrado, una oportunidad para replantearte tu situación. Hay que ser un buen musulmán a lo largo de todo el año pero en este momento se trata de mejorar y cargar las pilas para seguir el resto del año». Reconoce que al principio puede costar un poco el ayuno pero nada que sea imposible: «Al final, no se trata de que estés obligado a hacerlo sino que lo haces de forma voluntaria, por tu fe y por eso cuesta menos».

Desde los 19 años lleva velo, «que es una obligación como otras que impone el Islam pero que para las mujeres es voluntario; de hecho, a mí no me obligó nadie a ponérmelo, fue una decisión personal»: «Son varias las razones por las que se lleva, entre otras, para ser distinguida como musulmana y para que seas juzgada no por tu físico sino por tu interior. Yo, por ejemplo, probé a ponérmelo a los 13 años pero no estaba segura y lo dejé, estuve investigando sobre el Islam y cuando estuve cien por cien convencida empecé a llevarlo».

A veces, no muchas, su forma de vestir ha hecho que le increparan por la calle pero ella lo achaca más a la ignorancia que a la xenofobia: «Hay gente que es muy ignorante, muchos se piensan que estamos oprimidas y no es así en absoluto, a mí me oprimen cuando me dicen que me quite el velo».