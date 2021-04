Archivada la denuncia por el contrato de escuelas deportivas

La Audiencia de Burgos no ve más recorrido penal en la denuncia que presentó el PP a finales del año 2019 por entender que el alcalde y dos concejales cometieron presuntamente un delito de prevaricación cuando adjudicaron las escuelas deportivas municipales mediante un procedimiento negociado sin publicidad y no a través de un concurso. En un auto que es firme, el tribunal principal no observa la comisión de ningún ilícito criminal y da por buenos los razonamientos de la titular del juzgado de instrucción 3, quien no ve sospechas de que la actuación de la Administración "tuviera otros intereses que el atender el servicio público que gestiona, sin perjuicio de que el procedimiento sea nulo de pleno derecho", tal como estableció el Consejo Consultivo después de que la oposición obligara a aquel equipo de Gobierno(aún no se había constituido el bipartito) a iniciar un expediente de revisión de oficio de las actuaciones. La Audiencia, por lo tanto, ha decretado el sobreseimiento libre de la causa.

La resolución judicial considera que "de la documentación aportada no se infiere indico alguno de la comisión del pretendido delito de prevaricación administrativa", que el PP atribuía al alcalde, Daniel de la Rosa; a su vicealcaldesa entonces, Nuria Barrio; y al concejal de Deportes, Leví Moreno. Añade, además, que "ni la denuncia ni el expediente evidencian una intención torcida en la voluntad administrativa" (...).

