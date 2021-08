La hora de Jesús Gómez

Jesús Gómez cuenta las horas para debutar en unos Juegos Olímpicos. El atleta burgalés disputará su eliminatoria de los 1.500 metros en la madrugada del lunes al martes (sobre las dos de la mañana) y su objetivo es clasificarse para la semifinal. Lleva días en Tokio, donde ha entrenado y preparado esta cita y parece olvidada la lesión que tuvo el pasado mes de junio y que le dejó fuera del último Campeonato de España.

El burgalés lleva desde el 24 de julio en Tokio, donde ha podido entrenar y preparar la eliminatoria primero, paso previo a disputar la semifinal y, por qué no, la final.

«Las sensaciones son buenas. Es cierto que llevamos varios días aquí y se nos está haciendo larga la espera porque ya han comenzado las pruebas de atletismo. Tengo ganas de competir, habitualmente no estamos en un mismo sitio tanto tiempo sin competir. Estoy viviendo esta gran experiencia y tengo muchas ganas de que llegue la carrera», explicó Jesús Gómez desde Tokio.

«Me encuentro bien. He podido hacer unos buenos entrenamientos, me he adaptado a las condiciones de calor y humedad. Eso es lo que queríamos Benjamín (Álvarez Furones) y yo, teníamos pensado hacer tres o cuatro entrenamientos buenos y así ha sido. Por nuestra parte el trabajo está hecho».

