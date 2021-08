Unos enemigos muy íntimos

Ni siquiera el verano, tan propicio para el amor y los romances, aunque acaben cuando el tiempo estival llegue a su fin, parece que vaya a servir para que se produzca un acercamiento entre Vox y el Partido Popular. Y es que la decisión de la pasada semana del partido de Santiago Abascal de romper lazos con el PP representa el último capítulo de una tormentosa relación de amor-odio que ha estado marcada por los encontronazos y los desaires en su pugna por el mismo tipo de votante, aunque también por la estrategia común de deponer a Pedro Sánchez y evitar que gobierne la izquierda en cualquier territorio, lo que les ha llevado a uniones más o menos estrechas en lugares como Andalucía o Madrid. Este nuevo enfrentamiento agranda la distancia entre los dos partidos justo cuando las encuestas dan a la derecha la posibilidad real de recuperar La Moncloa. Eso sí, los sondeos que vaticinan esta circunstancia apuntan a la necesidad de ambas formaciones pacten tras los comicios, ya que solo sumando sus hipotéticos escaños podrían alcanzar o superar la cifra de 176 diputados en la que está establecida la mayoría absoluta en el Congreso.

El desencadenante del último choque ha sido la abstención del PP en la votación en la Asamblea de Ceuta en la que se declaró persona non grata al líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal. Para restañar las heridas abiertas, Vox exigió revocar la reprobación, solicitud que ya han registrado en la Asamblea de la Ciudad Autónoma, si bien fueron precisamente los populares los que impidieron su debate en el siguiente del Parlamento local. Una actitud que no entienden en las filas de su fuerza aliada por lo que lanzaron el órdago que aún resuena y que puede romper el tablero político si las aguas no vuelven a su cauce: ruptura de relaciones.

Este movimiento estratégico, que habrá que ver si queda en un mero anuncio o se transforma en actuaciones políticas concretas, reabre el debate sobre la solidez del matrimonio de conveniencia que el PP tiene con Vox para garantizar la gobernabilidad, como socio externo, en tres comunidades autónomas -Madrid, Andalucía y Murcia- y en alcaldías como Madrid o Zaragoza, donde los populares gobiernan con Ciudadanos.

¿Elecciones a la vista?

El caso andaluz es donde Vox ha redoblado su amenaza de que no apoyará ninguna medida del presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo que alimenta de nuevo los rumores sobre un adelanto electoral que el dirigente del PP sigue negando. De hecho, los comicios llegarán casi de forma automática si los Presupuestos autonómicos no salen adelante... Y para ello requieren el apoyo de la formación de Abascal en el Parlamento regional que ya ha adelantado que ni siquiera se sentarán a negociar las Cuentas con los populares. «Si se pone en dificultades a los gobiernos en libertad, tendrán que responder por ello», subraya, el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

No obstante, los de Abascal ya han confirmado que rechazan presentar una moción de censura a Moreno porque anteponen el que el PSOE no regrese al poder, en el que se mantuvo durante casi cuatro décadas, a la riña con el PP. «No le vamos a dar el Gobierno a la izquierda. Igual que contribuimos a acabar con el régimen socialista en Andalucía, contribuiremos a acabar con el régimen de Sánchez en toda la nación», apunta el portavoz de Vox, Jorge Buxadé.

Precisamente, una de las cuestiones que ha enfrentando a ambos partidos antes de lo de Ceuta es la posibilidad de utilizar esta herramienta constitucional contra Sánchez, algo que ya hicieron los derechistas en septiembre de 2020 sin el apoyo de los populares. Ahora Abascal ha vuelto a presionar a Casado para que encabece una moción contra el presidente del Ejecutivo central. Pero desde Génova se niegan a este trámite «porque no dan los números». Y es verdad que la suma de ambos partidos, aunque se uniesen más formaciones como Ciudadanos o algunos regionalistas, no sería suficientes para derrocar al Ejecutivo de coalición, que cuenta con el apoyo de la izquierda, los nacionalistas, los abertzales y los separatistas.

Un Ejecutivo «incapaz»

A pesar de esta negativa a la moción, los populares insisten en el adelanto electoral, aunque el mensaje no se dirige a su socio en la derecha, sino al Gobierno, al que consideran «incapaz» de seguir gestionando la crisis sanitaria, además de subrayar que están atados a los independentistas, de cuyos votos, recuerdan, depende la continuidad del PSOE en La Moncloa.

De hecho, a pesar de la presión de Génova, la sensación en las filas conservadoras es que la legislatura se acabará en fechas y los españoles no acudirán a las urnas con antelación. Y es que Sánchez parece tener encaminadas ya las negociaciones para los Presupuestos. Y con las Cuentas aprobadas, puede que incluso antes de que acabe el año, el Gobierno se fortalecería.

Aún así, hay optimismo en el PP, ya que las últimas encuestas vaticinan que, de celebrarse los comicios mañana mismo, ganaría al PSOE, pero dependería de la ultraderecha para gobernar, una opción desdeñada en otros países como Alemania o Francia, pero a la que Casado no ha cerrado la puerta. En este contexto, en Génova interpretan que el distanciamiento de Vox responde más a su caída en los sondeos y es más táctico que real, porque en ningún caso impediría a los populares llegar al poder si es para desbancar a la izquierda. Algo que niegan desde las filas de Abascal, donde replican que lo de Ceuta es un «punto de inflexión» y que tras haber actuado con «una mano tendida y como socio leal» para el PP, a partir de ahora «tomará sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos».

Desde Andalucía, los populares alegan, sin embargo, que están «acostumbrados a que cada cierto tiempo haya alguien que ponga en entredicho» la colaboración con Vox, que su portavoz autonómico, José Antonio Nieto, califica de «permanente, leal y útil».

Moción de censura

La ruptura de relaciones es la última refriega de las varias que han protagonizado PP y Vox desde que la formación de ultraderecha irrumpió en el tablero político. La más sonada fue el portazo que Casado dio a Abascal al oponerse a la moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020. «Hasta aquí hemos llegado», espetó el líder del PP, a lo que su rival en la derecha refutó: «Han dado una patada a la esperanza». Aquel duro discurso del palentino dolió en la fuerza derechista porque llegó, incluso, al enfrentamiento personal con Abascal, a pesar de la vieja amistad que ambos líderes mantenían y que se forjó en los años duros del terrorismo en el País Vasco, cuando Casado era presidente nacional de Nuevas Generaciones y el líder de Vox despuntaba entre los populares de Euskadi, amenazados siempre por ETA y la kale borroka. La relación, como aseguró un dolido Abascal, quedó muy dañada tras el trámite parlamentario.

Pese al enfrentamiento, ambos partidos han seguido en ese trato de enemigos íntimos, de ni contigo ni sin ti, que se ha traducido en que Vox ha dado su apoyo al PP para seguir gobernando en Madrid y Murcia. Ambos han reeditado también la foto de Colón contra los indultos a independentistas, aunque esta vez sin posar juntos como en la que hubo en febrero de 2019 con Cs.