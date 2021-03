El San Pablo, a sellar el billete para la Final Eight

Una victoria más y el San Pablo asegurará su presencia en la Final Eight de la Basketball Champions League por segunda vez en su historia. Tiene la oportunidad de sellar esta tarde (18.30 horas) el billete ante el Igokea en un partido atípico que jugará en el Coliseum actuando de visitante. El compromiso de hoy debería haberse disputado en Bosnia hace 15 días, pero tuvo que ser aplazado por el brote de coronavirus en el equipo castellano y ambos clubes llegaron a un acuerdo para jugar en Burgos. Así, reducen viajes y costes, ya que los mismos protagonistas tendrán que enfrentarse de nuevo pasado mañana en el encuentro de vuelta.

La circunstancia no deja de ser anecdótica porque al no haber presencia de aficionados en las gradas el ‘factor cancha’ pierde fuerza. No obstante, para la expedición azulona supone un alivio teniendo en cuenta lo cargado que se presenta el calendario. Para este primer envite ante el Igokea, Joan Peñarroya no podrá contar con Omar Cook ni Miquel Salvó, todavía recuperándose de la covid-19, pero el resto de la plantilla se encuentra disponible. Además, Kenneth Horton, Vítor Benite y Dejan Kravic estarán más rodados después de acumular unos días de entrenamientos con el grupo y algunos minutos frente al Unicaja. La convocatoria la completarán el canterano Kareem Queeley y uno de los dos burgaleses del filial: Alberto Alonso o Ángel Infante (...).

(Previa completa y más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes)