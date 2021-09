Poniendo orden desde San Vicente del Valle

Cuando alguien decide montar una empresa para ordenar, se entiende que es ordenada. Desde luego ese axioma se da en el caso de la emprendedora Blanca López, una mujer nacida en San Sebastián, pero que lleva 28 años viviendo en Burgos, provincia de la que era su padre. Desde hace 12 reside en San Vicente del Valle y desde este rincón de la Demanda ha dado un vuelco a su actividad empresarial y ha fundado la empresa, Minari Orden, un proyecto centrado en el mundo rural y en proveer de este servicio de organización de viviendas a sus habitantes.

Se inicia así en una actividad que se está poniendo de moda en todos los rincones del mundo, como es el de las organizadoras profesionales. En España se las conoce como las ‘Marie Kondo españolas’, porque precisamente esta empresaria japonesa se ha hecho mundialmente famosa por su método para ordenar, que prima las categorías y no los lugares.

En el caso de Blanca, deja atrás otros proyectos empresariales a los que se venía dedicando desde 1997 hasta que la pandemia golpeó el sector de gimnasios y las actividades de relacionadas con el ejercicio y la salud; así que acostumbrada desde joven a emprender, porque le gustaba trabajar para ella misma, dice, ha visto ahora la oportunidad y no la ha desaprovechado. Se ha reinventado.

Para ser organizadora profesional ha tenido que realizar un curso de tres meses, y plantear un proyecto, que consistió en ordenar 8 espacios (comedor, un baño, cocina, dos dormitorios, un garaje y una entrada), y una vez con el título en la mano ha registrado su empresa, que ya la absorbe sus días.

Blanca explica que antes de vaciar y organizar de forma profesional viviendas, garajes, trasteros... ya lo hacía para gente conocida, casi como un hobby porque se le daba bien «y además me gusta», añade, al tiempo que explica que al hacer esas labores, sus dueños le daban muchos de los muebles o ropa que no necesitaban, de tal manera que ella misma hacia un segundo trabajo, el de restaurar, en el caso de mueble, y en cuanto a la ropa la ha ido donando a gente sin recursos y no solo eso, sino que almacenaba cuanto podía y una vez al año, la cargaba en su furgoneta y se bajaba hasta Marruecos para llevársela a gente necesitada. Lo sigue haciendo y es algo que le resulta tan gratificante que no piensa dejarlo. Prácticamente siempre se lo lleva a una familia numerosa, que ya forman parte de su familia.

Esta valiente emprendedora, que ha apostado por el medio rural, ha sido además seleccionada para la V Gira Mujeres de Coca Cola -un programa de emprendimiento-, entre 70 féminas de Castilla y León, que da la posibilidad a las ganadoras de poner en marcha sus proyectos. Todo ello forma parte de su espíritu emprendedor. La intención de Blanca es centrar su trabajo de organizadora en el ámbito rural, «porque en los pueblos siempre hay garajes, trasteros, lonjas y casas antiguas donde se almacenan muchas cosas», pero no descarta la ciudad y ya tiene trabajo en varias casas de León. Además, pretende contactar con las inmobiliarias, donde ve un mercado para limpiar, vaciar y organizar muy interesante.