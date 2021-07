Unai Simón: "Tenemos que ganar esta Eurocopa"

El portero de la selección española Unai Simón reconoció su estado de "euforia" tras ser protagonista del pase a semifinales de España en la Eurocopa 2020, con dos paradas en la tanda de penaltis ante Suiza, pero a la vez recordó que el objetivo es el título.

"Me he venido un poco arriba, es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento bastante eufórico, la rabia que tengo dentro y las ganas las saco al exterior", dijo pocos minutos después del triunfo en San Petersburgo de 'La Roja'.

El meta vasco salvó a España en la tanda de penaltis después de que los de Luis Enrique perdonaran muchas ocasiones. De hecho, Simón, MVP del partido, dijo que el meta rival se mereció ese premio. "Sommer ha hecho un gran partido, le daría a él el MVP", apuntó, antes de referirse a su papel decisivo.

"Al final, al igual que hay que borrar rápido los errores también hay que 'resetear' rápido los aciertos. Tenemos un partido muy grande que disputar en semifinales, será un rival muy difícil, desde mañana hay que empezar otra vez de cero", apuntó, después de su error ante Croacia.

"Hay que tener mentalidad siempre de que cada partido es uno nuevo. Para semifinales hay que venir de la misma manera que hemos venido, con la cabeza con el único pensamiento de que hay que ganar. Lo que hemos hecho tiene su mérito, pero tenemos el futuro cercano, tenemos que ganar esta Eurocopa", terminó.