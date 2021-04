Detenido en León por matar a su expareja de 36 años

Un hombre de 28 años de edad fue detenido en la madrugada de este lunes en la calle Villa de Lil de la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas como presunto autor de homicidio doloso sobre Paula M. de 36 años en su vivienda.

El suceso se encuentra en investigación por parte de la Guardia Civil como posible violencia de género, mientras que el detenido permanece en dependencias de la benemérita a la espera de pasar a disposición judicial y se decretará secreto de sumario. Por su parte, la causa de la muerte de Paula, la hija de un conocido hostelero de la villa, será determinada por la autopsia que se le practicará en el Anatómico Forense de León.

Según el relato del vecino de abajo de Paula, sobre la una de la madrugada se escuchó un fuerte golpe, tras el que el presunto asesino abandonó la vivienda para dirigirse al centro de salud. Tras ello, volvió a la vivienda y, al comprobar el estado de la mujer, bajó de nuevo. En el descansillo del inmueble se encontró a varios vecinos, que habían salido alertados por el ruido, a quienes reconoció haber matado a la mujer con la que había mantenido una relación sentimental antes de acudir a entregarse en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, situado cerca de la vivienda.

- Foto: Ical

No obstante, el hombre aseguró que la pareja protagonizaba fuertes discusiones con frecuencia. “Cuando me fui a la cama estaban discutiendo, después oímos un golpe muy fuerte y no se oyó más, fue cuando se acabó todo”, relató el vecino, quien aseguró que “era frecuente que discutieran, siempre con voces y de manera exagerada”, aunque “llevaban por lo menos una semana tranquilos”. Además, en estos momentos “ya no vivían juntos” a pesar de que “sí hubo un tiempo en el que lo hicieron”.

Un relato de peleas frecuentes con el que coincidió otro de los vecinos. “Con mucha frecuencia se enfadaba con ella, pero no esperaba que fuera a matarla”, apuntó el varón en declaraciones a Ical, que aseguró haberse enterado del suceso esta mañana, al ver que estaba rota una de las ventas, así como al encontrarse forzada la puerta del portal “por donde debió entrar a la fuerza”.

Los vecinos de Paula M. relataron los hechos ante la puerta del portal en el que desde primera hora de este lunes el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil recogía pruebas para tratar de dilucidar lo ocurrido en la localidad leonesa en la que varias vecinas aseguraron que “todo el mundo está decaída” al tratarse de “una chica muy conocida en todo el pueblo”.

- Foto: Ical

Por su parte, el alcalde de Mansilla de las Mulas, Miguel Ángel Gago, trasladó su “repulsa ante los hechos ocurridos” y avanzó que mañana se celebrará a las 12 horas una concentración en la plaza del Consistorio “en repulsa a cualquier manifestación de violencia de género”. Asimismo, señaló que se está estudiando “decretar un día de luto” en el municipio, al tiempo que colocará una bandera con un crespón negro en el Consistorio.