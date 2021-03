Suspendida la La Nocturna de Modúbar-Diario de Burgos 2021

El Club de Montaña Modubeos y el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (IDJ), ante la incertidumbre provocada por la COVID-19 hemos acordado no celebrar la Nocturna de Modúbar - Diario de Burgos este año 2021. "La actual pandemia no parece que sea algo que vaya a resolverse a corto-medio plazo, con sus idas y venidas nos va acompañar durante un tiempo. Hemos aparcado nuestras enormes ganas e ilusión por celebrar una nueva edición el segundo fin de semana de mayo y reflexionado seriamente sobre la situación que vivimos. Por responsabilidad estamos convencidos que la Nocturna no debe celebrarse. Son tiempos en los que nos toca arrimar el hombro y no crear problemas allá donde no existen", han asegurado los organizadores.