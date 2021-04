El alcalde de Roa denuncia a su predecesora por malversación

La tensión política entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Roa no es nueva, suma años de cocción a fuego lento y ahora añade un nuevo capítulo con la denuncia presentada por el alcalde, el popular David Colinas, contra su antecesora socialista, Carmen Miravalles, en la que incluye al representante legal de una consultora, José María Jiménez, que fue secretario provincial del PSOE. Todo a raíz de unas facturas por unos informes contratados por Miravalles al despacho de Jiménez entre junio de 2015 y enero de 2016, momento en el que éste ya no ocupaba cargo alguno en el Partido Socialista.

El asunto salió a relucir en el primer pleno raudense de 2016, cuando el entonces portavoz de la oposición preguntó a la alcaldesa por esas facturas. «El concepto era muy genérico, de asesoría y consultoría, pero no entendíamos qué necesidad había de contratar nada cuando tenemos personal en el Ayuntamiento preparado para hacer esos informes, como el secretario», recalca Colinas. En el acta de aquella sesión se refleja que «la alcaldesa manifiesta que reconoce sus limitaciones y ante sus limitaciones y las dudas que puedan surgir al ciudadano, solicitó informes sobre problemas de los ciudadanos, no asesoramiento personal».

Al producirse el cambio en el gobierno municipal, Colinas explica que, ya como alcalde, se interesaron por esas facturas en la comisión de cuentas al inicio del actual mandato, momento en el que Miravalles aclaró algo más el motivo de esos informes. «La señora concejal doña Carmen expone que los informes se solicitaron, previos informes municipales y de la Diputación, sobre dos fachadas que invadían el dominio público y sobre unas facturas emitidas por la Sociedad Colinas Velasco», refleja la denuncia citando el acta de dicha comisión. En cuanto a esas facturas de su negocio, el alcalde popular explica ahora, igual que asegura haber hecho entonces, que corresponden a pedidos de la residencia de mayores de la localidad, que suele encargar sus suministros a las tiendas y proveedores raudenses desde siempre.

Por 1.500 euros. Más allá de este cruce de petición de explicaciones, el equipo de gobierno actual buscó los informes encargados por Miravalles sin localizarlos. «Las facturas sí que están y pagadas, tres de 500 euros cada una, pero de los informes no aparece nada ni nos dicen nada, así que decidimos enviar un burofax a la empresa que cobró por esos supuestos servicios pero no nos ha contestado tampoco», relata el alcalde raudense. Una callada por respuesta que le llevó a tomar la decisión de acudir al Juzgado. «Esas facturas no debería pagarlas el Ayuntamiento, la Justicia verá hasta dónde puede llegar la denuncia pero podría ser un posible delito de malversación de fondos públicos», valora Colinas.

Por parte de la exalcaldesa denunciada por su sucesor en el cargo, Carmen Miravalles reconoció no tener conocimiento del contenido de la denuncia ni de la motivación de la misma, por lo que no quiso aventurar ninguna valoración «hasta que no reciba algo del juzgado».

Mientras tanto, la socialista quiso dejar claro que esas facturas responden a un «asesoramiento municipal, no personal para mí» por lo que entiende que su coste lo debían sufragar las arcas municipales. «Todo lo que he hecho antes, y lo que sigo haciendo ahora, lo hice parra el beneficio del Ayuntamiento y de la localidad y sus vecinos», refrendaba Miravalles.