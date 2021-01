La covid genera una media de 68 bajas diarias

El impacto de la pandemia en el mercado laboral burgalés es brutal, no solo por el desempleo generado, por los trabajadores en ERTE sino también por los miles que no han acudido durante un tiempo a su puesto al resultar contagiados o como medida de prevención para no expandir la enfermedad en su entorno laboral o familiar. Los datos registrados en el acumulado de octubre, los últimos facilitados por la Seguridad Social, cifran en 15.862 los procesos de baja vinculados a la covid desde que irrumpió a mediados de marzo de 2020, lo que supone una media de 68 casos diarios, sin tener en cuenta los últimos dos meses de 2020, que vivieron con intensidad la segunda oleada de contagios.

Los últimos registros confirman lo que ya se auguraba a principios del otoño, que las bajas por la covid iban camino de duplicarse y así ha sido. En el acumulado de agosto sumaban 8.276 asalariados y autónomos afectados y en el de octubre, apenas transcurridos dos meses, se elevan a 15.862, lo que supone un incremento del 91,6%, porcentaje que se verá superado cuando se conozcan los registros a 31 de diciembre (previos a la tercera oleada en la que estamos actualmente inmersos).

El sistema protege a un total de 142.956 trabajadores en Burgos, lo que supone que en torno al 11% se han visto afectada su jornada laboral por la enfermedad de la covid durante siete meses que contempla la serie estadística.

Todos los parámetros del sistema de incapacidad temporal en los que se incluyen las consecuencias de la pandemia se han disparado. Se ha pasado de una incidencia de 10 trabajadores de baja al mes por cada mil protegidos a 14,60, un dato solo superado por Segovia (15,30) y Palencia (14,70). La media regional es más baja (13,53) y la nacional también (13,65).

Burgos aglutina el 17,7% de las incapacidades temporales por la covid registradas en Castilla y León, que suma un total de 89.167 hasta octubre. La provincia con más procesos es Valladolid (20.459) aunque su incidencia media mensual por cada mil trabajadores está por debajo de 14 (13,41). En octubre, la provincia de la región menos castigada era Zamora, con 4.575 casos y una incidencia de 11 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos.

La duración media de la baja ha descendido en una jornada desde agosto y se queda en 16,23 días, aunque en el caso de los hombres es menor (15,79 días) que en el de las mujeres (16,73).

A este respecto, hay que tener en cuenta que tan solo una cuarta parte de las bajas se corresponden con casos de covid confirmados con prueba diagnóstica, mientras el 75% restantes son aislamientos preventivos con baja médica, aunque no dispongan de una prueba positiva, ya sea por ser contactos de una persona infectada o por estar enfermos pero no haberse hecho una prueba diagnóstica.

