Confirmado, Jesús Gómez irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

La Federación Española de Atletismo confirmó ayer la presencia de Jesús Gómez (Nike Running) en los Juegos Olímpicos. La noticia era un secreto a voces desde hace días porque el atleta burgalés está en una posición inmejorable en el ranking mundial, pero sí que hubo algo de incertidumbre semanas antes después de su ausencia por lesión en el Campeonato de España. «Ha sido duro no poder estar en el Nacional, donde se jugaban las plazas, pero me centré en recuperarme porque no me quedaba otra», cuenta Gómez.

El de Castellanos de Castro, que representará a España en el 1.500, ya ha dejado atrás su lesión en el sóleo y se siente preparado para acudir a la cita más relevante de su carrera deportiva. «Estar en la lista de la máxima competición a nivel mundial es algo muy importante. Estoy ilusionado y con muchas ganas de seguir preparándome. Puedo llegar al 100%», explicó.

