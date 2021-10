PSOE y Cs difieren ahora sobre cómo actuar con el aeropuerto

Aunque tanto el Partido Socialista como Ciudadanos han sido firmes defensores de la operativa de vuelos a Villafría , ayer sus máximos responsables explicanron su decisión de no prorrogar del contrato con Air Nostrum y dejar al aeropuerto sin el único vuelo regular con destino a Barcelona a partir de diciembre. Sin embargo, mientras el alcalde, Daniel de la Rosa, apuesta por convocar un nuevo concurso para intentar a traer compañías , el vicealcalde, Vicente Marañón, prefiere la prudencia y propone hacer previamente una "prospección" del mercado.

En este sentido, Marañón reconoció que las opciones para atraer a operadores son "pocas y no podemos garantizar que los resultados sean mejores que con Air Nostrum". También avanzo que no solo se apuesta por compañías españolas sino también internacionales. "Queremos que la economía burgalesa y el turismo tengan una puerta abierta al mundo varios días a la semana y durante todo el año. Vamos a ver las opciones, no nos vamos a precipitar", señaló.

Marañón, que también es presidente de la Sociedad de Promoción, aseguró que se mantendrá el montante de 1,2 millones, al considerar que es "suficiente dinero" y hay otras necesidades que atender en la ciudad. En este sentido, apuntó que esa partida podría destinarse a mejoras en los polígonos si no hay vuelos. "Es mucho dinero y cuando estamos dedicando 1,2 millones a que la ciudad tenga vuelos no los estamos dedicando otras cosas", añadió Marañón.