Castilla y León descarta "de momento" endurecer las medidas

La Junta no endurecerá las restricciones de cara a la Semana Santa más allá de lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, las actividades no esenciales podrán continuar abiertas después de las ocho de la tarde y los desplazamientos entre provincias de Castilla y León están permitidos, aunque el Ejecutivo regional recomienda "no viajar si no es necesario", tal y como ha indicado Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

En Castilla y León se trasponen así las medidas establecidas en el Consejo Interterritorial de Salud, pero ni se modifica el horario de los servicios no esenciales ni se establece el cierre perimetral por provincias. Eso sí, "están prohibidas las reuniones con no convivientes", ha remarcado el vicepresidente de la Junta, que pide a la población "lo mismo que desde hace un año y pico". Es decir, "distancia, evitar el contacto social, los interiores, no viajar si no es necesario...". "Llevamos más de 12 meses así y hoy recomendamos lo mismo. No es bueno viajar si no es necesario, no es bueno tener contacto con no convivientes, no es bueno reunirse en interiores que no estén bien ventilados...", recuerda Igea, que reclama "extremar la prudencia" porque la situación epidemiológica en Castilla y León es "estable" pese al "discreto crecimiento en las últimas semanas". "No tenemos un porcentaje de vacunación suficiente y es preciso extremar las medidas de distancia social e higiente para evitar el contagio", ha subrayado.

Preguntado por la postura de la Junta en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el número 2 de la Junta ha asegurado que "nuestra postura es la misma que siempre, respaldar al Gobierno (de España) cuando toma medidas restrictivas. Este Gobierno (de la Junta) siempre ha estado al lado del Gobierno (nacional) cuando ha tomado medidas difíciles. Siempre le apoyamos, salvo cuando se comporta de manera cobarde o electoralista". En ese sentido, Igea ha explicado que "el Gobierno se comporta de manera cobarde cuando no toma decisiones y se las traslada a las comunidades autónomas" porque "el estado de alarma permite al Gobierno tomar las decisiones que considere oportunas, pero a las comunidades autónomas no, como ya ha quedado demostrado".