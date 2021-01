«Pasaron 20 años y me hace especial ilusión volver a Burgos»

Pocas veces un segundo entrenador es reclamado a dar una rueda de prensa para valorar un partido. Pero Dani Pendín tuvo que hacerlo ayer tras el entrenamiento del Espanyol en Barcelona. Su pasado en el Burgos CF y, sobre todo, su importancia en la historia del club obligaron al argentino a atender a los medios de comunicación. Y, como siempre, no escatimó ni un solo elogio a su etapa en el club burgalés, tanto a nivel personal (aquí nació su hijo mayor) como profesional (con el Burgos CF logró el ascenso y debutó en Segunda División).

«Volver a Burgos me trae muy buenos recuerdos, me hace mucha ilusión. Allí nació mi hijo y no he podido volver más porque mi residencia está en Jerez», recuerda Pendín, cuya última visita se produjo en 2016, en un acto de apoyo a la candidatura liderada por Félix Sancho a la presidencia.

«Fichar por el Burgos fue el salto que necesitaba en mi carrera. Jugué con Lucas, Terrazas y Enrique Martín. Fue clave en mi carrera porque con el Burgos debuté en Segunda. Guardo un cariño enorme al club», continúa.

Pendín se muestra muy agradecido al apoyo que siempre ha sentido de la afición del Burgos. «Allí crecí como persona y aún mantengo contacto con mis excompañeros. Me gustaría que pudiese acudir más gente al campo. Lo he visto y ha mejorado, parece más acogedor. Creo que me recibirán bien. Me gustaría saludar a tanta gente. Han pasado 20 años y me hace especial ilusión. Cuando salió el sorteo se lo dije al míster».

