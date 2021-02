"Ni los médicos ni yo sabemos cuándo estaré preparado"

Fue el principal protagonista ayer de la presentación del equipo Repsol Honda para la temporada 2021, durante la cual Marc Márquez reconoció que todavía no se ha puesto fecha para su regreso, que dependerá de las autorizaciones que reciba del cuadro médico que sigue su proceso de recuperación, si bien la misma afirmó que va «por muy buen camino».

¿Ha tocado ya moto?

No. En la presentación yo era el de las fotos, pero no el del vídeo (Pol Espargaró). Cuando la moto se movía, no podía, está prohibido. El domingo toqué una bicicleta de carretera, pero muy suave.

¿Qué probabilidades hay de que pueda llegar a Qatar?

No puedo decir unos plazos exactos, porque estaría mintiendo. La revisión que hicimos en febrero fue muy bien. El hueso está consolidando bien, que es lo prioritario. Hemos empezado a incrementar un poco la recuperación, porque hay músculos que no trabajaba desde julio, sobre todo en el hombro. Siempre soy optimista y mi objetivo era llegar al test de Qatar. En la revisión me dijeron que lo olvidase. Mi siguiente ilusión es llegar a la carrera de Qatar. En marzo tendré una nueva revisión y en ella se mirará lo primero de todo cómo está el hueso. Ahí el doctor decide qué puedo hacer o no, o si nos mantenemos en el mismo plan. A partir de ahí, planificaré mi agenda. En mi primera carrera, vaya cuando vaya, empezará mi pretemporada

¿Qué ha fallado para que se prolongue tanto en el tiempo esta lesión?

¿El error? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que a la semana me subí en una moto que no tocaba. Pero es que no tocaba tampoco subirse al cabo de dos semanas y media en Brno. Hubiese pasado lo mismo, porque la consolidación del hueso hubiese sido cero aún. El error es de todos. No vale poner el punto de mira en una persona. Se habló de los doctores, de esto y de lo otro. Sí, me dieron un buen ‘feedback’, pero cuántas veces se ha cogido ese riesgo. A veces sale bien y todo el mundo sale manteado. Y cuando sale mal, tienes que aprender del error.

¿Qué opina de las declaraciones del doctor Costa de que se habían equivocado en su intervención?

Evidentemente, no comparto esas declaraciones. Tengo muy buena relación con él y le aprecio mucho todo lo que ha hecho por el motociclismo. Un ejemplo: el Dr. Costa decía de meter un clavo, pero no se podía, porque tengo el hombro operado. Ya tenía un tendón que no estaba bien y se puso una placa. Mir y todo su equipo lo pensó y estaba perfectamente puesta. El error vino al forzarlo más de la cuenta. Una segunda operación y luego hubo infección. Si no hubiese habido infección, estaría curado ya. Fui a operarme a Madrid, al Hospital Ruber Internacional, con el Dr. Samuel Antuña y todo su equipo, que hicieron un gran trabajo. Si tengo una lesión mañana acudiré al Dr. Mir, porque es de mi confianza.

¿Cuánto peso levanta ahora mismo con cada brazo?

(Sonríe) Ahora tengo ya casi toda la movilidad del hombro, pero fuerza, poca, tengo poca. No paso de los tres kilos con el brazo derecho.

¿Siente presión por volver al mismo nivel?

Evidentemente, la presión se la pone uno mismo. El primer objetivo será subirme a una moto. Después, volver a divertirme. Y a partir de ahí, volver a ser poco a poco el Marc de antes.