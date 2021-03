Unanimidad para poner fin a la tasa de reposición

Las Cortes instaron hoy con la unanimidad del Pleno a la Junta a que solicite al Gobierno que elimine la tasa de reposición y se cree un mecanismo que permita reducir la temporalidad en las administraciones, mediante un acuerdo con comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Conferencia Sectorial de las Administraciones Públicas, que posteriormente se cierre con las centrales sindicales.

Los grupos votaron todos a favor de uno de los puntos de la proposición no de ley del PP, a través de una enmienda transaccionada con el PSOE, mientras los socialistas y Podemos rechazaron el resto de puntos de la iniciativa, que fueron aprobados con los votos ‘populares’, de Cs, Por Ávila, UPL y Vox, con el objetivo de que el “Estado mueva ficha”, a través de una modificación del Estatuto Básico que garantice la estabilidad y una norma que evite la salida de los interinos que pierdan su puesto.

La ‘popular’ Leticia Sánchez pidió eliminar ahora la tasa de reposición, que fue necesaria a su juicio en la anterior crisis para mantener la austeridad. Además, destacó los acuerdos de la Junta con los sindicatos y denunció que el Gobierno solo se preocupa de la Función Pública del Estado. Además, defendió que el personal interino es necesario, frente a la “austeridad de la anterior crisis”, y pidió que se regularice su continuidad para evitar que pierdan sus empleos y que la llegada de fondos europeos se complique por la alta temporalidad en las administraciones.

La socialista Yolanda Sacristán planteó una enmienda de sustitución al texto porque aseguró “llega tarde”, con un “altísimo grado de oportunismo y deslealtad”, porque recordó desde el pasado mes de junio el Gobierno y las comunidades se han venido reuniendo y avanzando en “busca” de una solución a un “problema que no es de ahora” y que es el resultado, dijo, de las políticas del PP, por lo que les pidió que paralicen todas las ofertas sobre plazas ocupadas por interinos. “No intenten ser ahora la solución”, dijo al tiempo que apostilló en declaraciones recogidas por Ical: “Nadie se fía de ustedes”.

La ‘popular’ Leticia Sánchez les recordó que no se puede hacer lo que plantean PSOE y Podemos, al tiempo que se niegan a “molestar” al Gobierno de España, para que abra la “puerta” a la solución. “Piden cosas imposibles”, sobre el plan de estabilización, mientras se mantenga la tasa de reposición, que aseguró “les asfixia”. “En esta comunidad no hay plazas en fraude de ley”, dijo. “El Estdo no tiene atados de pies y manos”, añadió al tiempo que denunció el “olvido” a las comunidades y las entidades locales, a las que se les anuncia una sanción.

La parlamentaria de Ciudadanos Blanca Negrete sostuvo que en las administraciones de todos los niveles existen necesidades de personal y reconoció a los trabajadores temporales que han demostrado su valía. Aseguró que los años pasan y las soluciones no llegan a esta “realidad perenne”, por lo que demandó al Gobierno que reduzca la temporalidad al tener competencias sobre la regulación del personal.

En nombre de Podemos, Laura Domínguez expresó su asombro por una iniciativa exige al Gobierno central, pero no se dirige a la Junta, mientras convocan oposiciones de estabilización de plazas, lo que supone a su juicio castigar a las personas que llevan trabajando, cuando el problema lo han creado las administraciones.

También el parlamentario de UPL Luis Mariano Santos compartió la necesidad de fomentar la estabilidad del empleo público, pero recalcó que el PP trata a su juicio de esconder la “mala praxis” y sus responsabilidades lanzando “balones fuera”.

Finalmente, la procuradora de Vox Fátima Pinacho apoyó la iniciativa, pero recordó que Vox ya planteó el problema de la temporalidad y exigió soluciones. Además, indicó que la ocupación de plazas, que llaman de “consolidación”, conllevan la expulsión de empleados con más de 45 años, que llevan diez o 20 años trabajando para la Administración.