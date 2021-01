Mismos objetivos, diferentes caminos

Jesús Gómez y Dani Arce, los dos atletas burgaleses más destacados del momento, se estrenaron con éxito en la campaña de pista cubierta el pasado sábado en Valencia y quemaron una nueva etapa en su preparación de la temporada bajo techo, encaminada a estar en un punto óptimo de forma tanto para el Campeonato de España (20 y 21 de febrero en Madrid) como en el Campeonato de Europa (del 5 al 7 de marzo en la localidad polaca de Torun). Ambos lograron la mínima para disputar los 3.000 metros en el torneo continental después de ser segundo y cuarto respectivamente en la cita levantina.

El objetivo es seguir afinando su estado físico en las próximas semanas, siempre conscientes de que el plan de ruta que han diseñado puede variar dependiendo de cómo evolucione la crisis sanitaria. El camino que ambos han elegido es diferente, ya que Gómez disputará antes del Nacional 2 ó incluso 3 pruebas, mientras que Arce tiene ya decidido que solo estará presente en una carrera.

Francia y Polonia. El atleta de Castellanos de Castro continuará con su preparación en tierras galas. Se centrará ya en el 1.500 y disputará el próximo 9 de febrero el Meeting de Lievin en Francia. Posteriormente tiene previsto acudir a Polonia y no descarta que pueda disputar posteriormente un 800 «si el calendario lo permite», puntualiza.

«Lo importante es encontrarme bien en carrera, pero sobre todo estar en forma de cara al Europeo, para el que habrá que ganarse la plaza en el Campeonato de España. Venía a Valencia sin saber cómo me podía encontrar. Tenía dudas porque no he hecho entrenamientos de calidad, ya que en Burgos no he podido trabajar cómo me hubiera gustado por las temperaturas tan frías que hemos tenido», explica.

Destaca que el inicio ha sido «bueno» y que en su primera prueba del año en pista cubierta ha logrado un crono de 7:50 su segunda mejor marca en los 3.000, «que es un tiempo muy inferior al de la pasada temporada que también comencé aquí con 7:58».

Sus sensaciones fueron «mejores de las previstas», lo que entiende que le debe otorgar un plus de confianza en las próximas competiciones. Está seguro de que mejorará en las próximas semanas. «Entrenaré en los próximos días en Valencia, ya en pista y moviendo ritmos de competición. Eso me dará ese plus para 1.500 y para afrontar competiciones de cierto nivel», indica.

Arce, una carrera más. Dani Arce tiene claro que el gran objetivo de la temporada es la campaña al aire libre con los Juegos Olímpicos en el horizonte, por lo que no quiere desgastarse demasiado en pista cubierta. «Solo voy a correr una carrera más antes del Campeonato de España. Estoy buscando una prueba de 3.000 de 7:40 para acabar de prepararme. Si no la encuentro optaré por correr el 1.500 en Barcelona el 8 de febrero para así ganar chispa», explica el burgalés.

En sus planes no está el de salir a Francia, ya que entiende que puede suponer «un estrés añadido». «Hay que hacer pruebas PCR, tener muchas horas de espera y prefiero estar más tranquilo una vez que tengo ya la mínima. Creo que estoy bien y que puedo hacer un buen papel tanto en el Nacional como en el Europeo», contesta.

Sus sensaciones son «buenas» y está convencido de que podrá mejorar su nivel antes de que lleguen las citas importantes. «Por supuesto que puedo ir a más, me vi muy fácil y creo que se pudo ver en la carrera. Estuve en cabeza todo el rato y fui el primero que dio los tirones. Estoy motivado y creo que puedo conseguir una medalla en el Campeonato de España», concluye el atleta local.