Las Cortes piden cambios en el reparto de los fondos REACT

El pleno de las Cortes aprobó hoy una proposición conjunta de PP y Ciudadanos, con el respaldo de Por Ávila y Vox, para exigir un cambio en los criterios de reparto de los fondos REACT-EU ante lo que consideraron un "vergonzante agravio", mientras PSOE y Podemos se opusieron y UPL se abstuvo, tras pedir a la Junta que se ponga a trabajar y deje la demagogia.

De esta forma, la iniciativa insta a la Junta a exigir que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aplique criterios objetivos y consensuados con las comunidades, que no perjudiquen a las que tienen problemas demográficos, y las que “aciertan” en sus políticas. Además de pedir una agencia independiente, pidieron a la Junta que destine una parte de los fondos REACT-EU del ejercicio 2021 a los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 y que se resuelva la concesión de las ayudas con la mayor agilidad durante este verano.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, aseguró que el Gobierno ha vuelto a “castigar” a Castilla y León con la distribución de estos fondos, lo que supone un “hurto” de 257 millones. “Este reparto injusto supone sin duda un lastre”, dijo y añadió que genera una “absurda paradoja”, porque los mismos que piden más planes de ayudas, les quitan los recursos para los mismos.

“No queremos que hoy nadie se quede callado”, dijo ante esta “absoluta y vergonzante” distribución para demostrar que en las Cortes lo “primero es defender a los castellanos y leoneses” del Gobierno.

En nombre de Ciudadanos, Miguel Ángel González sostuvo que el criterio avalado por la Unión Europea sobre la situación previa no ha sido tenido en cuenta en España y se ha establecido un reparto por cuestiones “subjetivas” que perjudica a la Comunidad, porque se basa en el impacto de la pandemia en la riqueza, el desempleo y el paro juvenil. “Es lamentable”, dijo que no se sigan las indicaciones comunitarias y que el Gobierno haga política partidistas en una situación tan grave.

La socialista Rosa Rubio defendió que los criterios para el reparto de los fondos REACT han sido establecidos por la Unión Europea, con una ayuda adicional para las regiones ultraperiféricas. “Somos la novena comunidad”, dijo en la recepción, porque el impacto sobre el PIB es menor, dijo porque ha “sufrido menos”. De no ser así, recalcó, Alemania habría recibido más que España y Castilla y León obtendría menos.

También Rubio recalcó que la perdida de población influye como la falta de población juvenil. “Esto si que es injusto y ustedes no hacen nada”. “Esto no es un cuanto me toca a mí”, dijo, sino un reparto para proyectos de futuro para que la Comunidad sea “más justa, más próspera y tecnológica. “Póngase a trabajar”, dijo ante el “paso del tren” con el Plan Juncker, que aseguró fue una oportunidad perdida, como en el Feder, con un 14 por ciento ejecutado, Fondo Social Europeo, solo con 5,5 millones.

“Tienen más tarjetas rojas que verdes”, apostilló. Además, recordó los 843 millones de los fondos adicionales, más de 1.000 millones en 2020, y aseguro que son utilizados para hacer caja y cerrar con superávit. “Su demagogia no tiene límites”, añadió y preguntó cuánto va a destinar Castilla y León a los sectores castigados por la crisis del COVID-19. También les afeó que pidan criterios comunes y objetivos y al mismo tiempo pidan 5.000 millones. “Trabajen”, reiteró.

El ‘popular’ Raúl de la Hoz denunció que aplaudan como “las focas” al reconocer que España sea el país que más fondos reciba de la UE, pero aseguró que a él le gustaría que fuera el que menos recibe, porque no hubiera tenido el peor comportamiento económico. Aseguró que por no tener en cuenta los problemas estructurales de la Comunidad se han perdido 257 millones.

En su réplica, el ‘naranja’ Miguel Ángel González criticó que reconozcan que son “víctimas” de un desequilibrio en el reparto y no hagan nada, porque añadió el “modus operandi” del Gobierno es que “cada palo aguante su vela”, pero aplica el “centralismo” en el reparto de los fondos, debido a la “frivolidad escalofriante” con la que se ha comportado durante la crisis.

Por su parte, el procurador de UPL Luis Mariano Santos aseguró que una cosa es “predicar” y “otra dar trigo” porque la iniciativa pide recursos para la despoblación por parte de los “campeones” del centralismo, la pérdida de población y los que han olvidado que la Región Leonesa ha perdido 100.000 habitantes en 20 años. Por ello, les pidió autocrítica y que se impongan estos criterios, que aseguró comparte y que también reclama al Gobierno porque reconoció que el reparto perjudica a la Comunidad. Finalmente, Santos les recordó que la Junta ha creado una ofician de fondos europeos dependiente de la Junta, mientras piden que sea independiente en España. ¿Dónde queda la participación de los grupos parlamentarios?”, concluyó.