Reencuentros en El Montecillo

Regresa la liga al Estadio municipal El Montecillo y lo hace con la Arandina recibiendo a orillas del Duero a uno de los equipos más importantes de la categoría, el Real Ávila (18.00 h.), en lo que será el segundo encuentro consecutivo de nivel esta semana para los pupilos de Álex Izquierdo tras el duelo copero ante el Palencia.

Partido difícil por la entidad del rival (llega además avalado por su victoria en la primera jornada de competición 1-0 ante el Ribert salmantino), pero compromiso motivador igualmente para los futbolistas del entrenador arandino en un choque en el que éstos tratarán de dar una alegría a su afición, pero también seguir desarrollando el mismo nivel de juego visto en los últimos compromisos pese a las derrotas ante Mirandés B y Palencia. Unas citas que han servido para realizar «la consecuente parte de autocrítica», ha apuntado Izquierdo, pero de las que éste ha reconocido también extraer «más conclusiones positivas que negativas».

No serán baldías porque, en frente, en esta ocasión la plantilla ribereña se verá obligada a competir contra un rival también bastante renovado, pero que, por nombres, se seguirá antojando peligroso. Más aún, tras reforzarse sobre el verde con piezas de la talla de los ex jugadores gimnásticos Cristian e Ivi entre otros, y de recoger las riendas del equipo abulense un viejo conocido de la parroquia arandina; el ex delantero blanquiazul Borja Rubiato.

«Les he visto en directo y, con Rubiato en el banquillo, han metido una marcha más al equipo a nivel defensivo», ha valorado Izquierdo. Un punto clave a tener en cuenta, y al que unen una faceta ofensiva en la que alternan «una propuesta directa», con otra en la que «siguen dando protagonismo a esos jugadores diferenciales que el Real Ávila tiene arriba». Casos como los del ya mencionado Ivi, o de otros delanteros como Javi de Mesa, Espada o Rober. Jugadores que «si no estás muy concentrado en defensa, pueden hacerte mucho daño por su verticalidad y velocidad».

Por ello insiste, «la clave para nosotros va a estar en la capacidad mental que tengamos de no frustrarnos. Estoy insistiendo mucho en ello para que vean que, jugando así, estamos concediendo muy poco y siendo superiores a los rivales». Por eso, finaliza, «si conseguimos recuperar ese acierto visto en las áreas en pretemporada, estoy seguro de que seremos un equipo muy competitivo».

SIN ‘CHIROLA’. Volverá a quedarse fuera de la convocatoria el jugador argentino ‘Chirola’ Romero por problemas burocráticos. En el equipo se está trabajando de urgencia para desbloquear la situación, pero al igual que ya ocurriera ante Mirandés B o Palencia, lo más probable es que el extremo suramericano se vea obligado a ver el partido desde la grada. Un punto que podría acarrear como efecto dominó la precipitación en la incursión en el banquillo de ‘Átomo’ por primera vez en la temporada, pero también permitir a algún canterano blanquiazul como Juan Herrera o Pedro Benito ser de la partida. Más aún si, como todo parece indicar, el defensa central Adame, termina también por ser baja debido a una pequeña lesión en el tobillo.