Vázquez: "Respetamos todas las opciones políticas"

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, aseguró hoy que su formación no tiene encima de la mesa ninguna maniobra para atraer directivos de Ciudadanos. “Respetamos todas las opciones políticas y a todas las personas”, afirmó, y se sumó a las palabras del secretario general de su partido, Teodoro García Egea, de que tienen las puertas abiertas. “No estamos haciendo nada para que ningún miembro de otro partido venga al PP de Castilla y León”, sentenció en declaraciones recogidas por Ical.

En una comparecencia en Segovia, Francisco Vázquez no quiso hacer ninguna valoración ni interpretación del comunicado hecho público este domingo por parte de la coordinadora de Cs Castilla y León, Gemma Villarroel. “No puedo decir nada”, sobre si hace referencias a cuestiones relacionadas con el PPCyL.

El secretario autonómico del PPCyL afirmó que, en la Junta de Castilla y León, hay un “pacto sólido” con Ciudadanos y en ocho diputaciones provinciales y muchos ayuntamientos. “Aquí no no hay cambio de sillones. Eso lo dejamos para otras comunidades autónomas”, sostuvo.

Francisco Vázquez tampoco dio mayor importancia a la no celebración Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta por la pandemia, por la evolución de las cuestiones relativas a los indicadores sanitarios se van seguir "las mismas pautas", y no hace falta un acuerdo y, en su opinión, se pueden retrasar a la reunión del consejo ordinario, "por si hay alguna cuestión nueva".

Por el contrario, Francisco Vázquez criticó la "irresponsabilidad" del secretario general del PSCyL, Luis Tudanca por presentar una moción de censura en plena pandemia y consideró que "tiene que marcharse" si la pierde la próxima semana. “Si no tienes la gallardía y la independencia para hacer lo que tienes que hacer por tu tierra, lo mejor es que te vayas”, dijo.

Vázquez dejó claro que los socialistas de Castilla y León dejan que “Ferraz y Moncloa” utilicen esta comunidad “como tablero político nacional”. En su opinión, se trata de “un cambio de sillones”, cuando en Castilla y León, “no estamos para Juego de Tronos, en una situación de pandemia sanitaria”.

Siguiendo con la metáfora de la serie de televisión, el dirigente 'popular' aseguró que el vicepresidente Pablo Iglesias, reconocido seguidor de ‘Juego de Tronos’, “ha contaminado” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de contaminarle “de otras políticas radicales que hace el PSOE”.

Para Francisco Vázquez, “la irresponsabilidad obligada” del PSOE de Castilla y León “ha quedado de manifiesto”, con esta moción de censura que no es más, reiteró, que “un cambio de sillones obligado por Moncloa y Ferranz”, además de subrayar que “la moción no va a salir, por lo dicho por Ciudadanos y por otros grupos de la Cámara”, que no les van a dar su apoyo.

Una moción, que la secretaria de Organización, Ana Sánchez, y el secretario general, Luis Tudanca, había dejado para más adelante, pero que tras una llamada, se vieron obligados a presentarla, según Vázquez, “tiene que hacer hacer lo que les obligan, si miran la hemeroteca la intención era no hacerlo”, tiene que presentar la moción “obligados y para perderla”.

Vázquez se sumó a las palabras de presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, que pide “unidad de acción y mesura” para logar la recuperación económica y social, que es en lo que “está centrado el Partido Popular”.

Sin prisa

El vicepresidente primero de las Cortes aseguró que se cumplirá el reglamento en la tramitación de la moción de censura socialista. Además confirmó que será mañana cuando se reúna la Mesa para calificar la moción y ver que efectivamente cumple todos los requisitos. “Que no se preocupe el Partido Socialista que la moción cumple con los requisitos”, subrayó.

Después vendrán dos días para la posible presentación de mociones alternativas, y esta misma semana, se reunirá la Mesa y la Junta de Portavoces para ordenar los debates se discutirán la semana que viene. “Sin problema y no hay ninguna prisa”, sentenció.