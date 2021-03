2.000 investigaciones y 200 libros avalan a la IFG

Habrá a quienes la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes Institución Fernán González , que está celebrando su 75 aniversario, les evoque un grupo de señores de semblante grave que de cuando en cuando se reúne en torno a legajos y volúmenes amarillentos en los que palpita con letras de oro gastado y polvoriento la historia silenciosa y dormida de esta tierra. Siendo verdad que existe cierta percepción de anacronismo que se está intentando superar ofrecer una imagen más acorde a los tiempos, no lo es menos que su labor en estos tres cuartos de siglo ha sido importantísima por su contribución fundamental al conocimiento, promoción y difusión de los valores históricos, artísticos y literarios de la provincia. No en vano, en estos 75 años la Institución Fernán González ha alumbrado más de 2.000 trabajos de investigación, lo que supone en torno a 40.000 páginas de estudios, ensayos, notas críticas, bibliografía y crónicas.

"A día de hoy, no se puede escribir una historia de Burgos sin consultar los trabajos publicados en el boletín de la Institución", explica su director, José Manuel López Gómez. "Estas investigaciones siguen ofreciendo un interés clarísimo; y el boletín continúa siendo uno de los principales órganos de expresión para los investigadores burgaleses. Tiene pleno vigor. No ha decaído. Es un buque insignia evidente de la Institución". Pero no sólo es el boletín; en este tiempo, la academia burgalesa ha editado doscientos libros y más de quinientas separatas de investigación, especialmente en los últimos 25 años. "Hoy se investiga y publica más que nunca con más y mejores medios y posibilidades que nunca sin que la finalidad haya variado", apunta López Gómez.

Han sido un total de 98 los académicos numerarios -aquellos que desarrollan su actividad cotidiana en Burgos- que han contribuido (y siguen haciéndolo) al estudio de Burgos. Hay doce honorarios y 42 llamados correspondientes que residen fuera de Burgos, muchos de ellos en otros países. Que la Fernán González sea ??una academia dedicada exclusivamente al estudio de Burgos no es óbice para que esté relacionada con otras. Así, tiene dos órganos de representación común: el Instituto de España y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, perteneciente al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). "Todo ello confirma la buena dirección de la Institución, acogida en estos foros nacionales de investigación". La Fernán González recibe un diario numerosas visitas de investigadores e historiadores, bien presenciales, bien virtuales -toda vez que prácticamente todos los boletines y la mayor parte de sus fondos documentales están desde hace tiempo digitalizados ya disposición del público en un gran repositorio-.

Ningún hito ha sido más trascendental en los tres cuartos de siglo de la academia burgalesa que recibir, aunque fue azarosamente, el Fondo Machadiano, esto es, el tesoro documental de los hermanos Manuel y Antonio Machado que legó Eulalia Cáceres, esposa del primero, a través de Bonifacio Zamora. "La recepción del Fondo Machadiano fue una circunstancia afortunadísima para Burgos y para la Institución. Es un hito esencial porque se trata de un fondo documental valiosísimo, fundamental para el estudio de la obra de los Machado", apostilla López Gómez.

Modernización. El director de la academia burgalesa señala que uno de los retos actuales es tratar de contrarrestar la imagen rancia o trasnochada que tienen de la Fernán Gonzálezciertos sectores de la sociedad y que se reconozca y conozca mejor la labor tan importante que para Burgos desarrolla esta academia. "Creo que podemos mejorar la relación con la sociedad. Es algo que la junta directiva actual tiene claro. La Institución nació para la sociedad burgalesa y debe incardinarse, enraizarse de la mejor manera posible en cada momento, algo que varía en la sociedad Eso. sí, hay que tener bien presente que una Real Academia, una institución cultural, no es una peña deportiva ni un club gastronómico. Eso hay que tenerlo presente. Pero en estos últimos años nos hemos relacionado con colectivos culturales diversos en Burgos y otras localidades de la provincia ", subraya.

López Gómez y su junta directiva tienen otro objetivo a corto plazo esencial: trasladarse a una nueva sede, ya que la actual -sita en el edificio del Consulado del Mar del Paseo del Espolón- se ha quedado pequeña y obsoleta. En este sentido, confía en que este mismo año pueden hacer la mudanza a un espacio más amplio y funcional. Porque ambición no le falta a la academia burgense: "Estamos celebrando el 75 aniversario pero hay que poner ya la vista en el 100. La finalidad tiene que ser la misma, pero servida con herramientas actuales. uno de los aspectos que hemos fomentado en los últimos años es la donación de colecciones documentales y artísticas. Y para todo ello se necesita más espacio y mayores medios económicos. Hacia ese centenario debemos mirar con una nueva sede, con más prestaciones, más posibilidades, más capacidad de recepción y capacidad para que más investigadores puedan trabajar en los fondos y los pongan al alcance de todos. Una nueva sede nos abrirá un gran abanico de posibilidades ", concluye.