La PAH urge a la Junta ayudas que eviten nuevos lanzamientos

En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) temen no dar abasto ante el aluvión de desahucios que se avecinan a partir de mayo. El Real Decreto que paraliza los lanzamientos hasta el fin del estado de alarma está ayudando al colectivo a detener el impacto que la crisis de la covid-19 va a suponer para miles de familias, pero advierten de que esta medida tiene que ir acompañada de ayudas económicas. Es la Junta de Castilla y León, puntualizan, la que tendría que estar marcando el paso, pero no lo está haciendo.

Por un lado, el ejecutivo Regional ya tendría que haber resuelto la convocatoria de subvenciones al alquiler que cada año pone en marcha. El plazo de solicitud terminó en agosto y la administración tenía seis meses para resolver, por lo que ya están rozando el límite. «Normalmente salían las listas en diciembre y pagaba las ayudas en marzo o en abril. Este año, igual para junio llegan, pero es muy posible que para entonces a muchas personas ya no les sirvan de nada», lamenta Julia Braceras, portavoz de la PAH.

A través de este programa, la Junta solo subvenciona una parte de lo que un arrendatario ha pagado, pero es que este año el problema es mayor, porque hay mucha gente en ERTE que no puede abonar el alquiler mes a mes. «Si una familia tenía una renta de 600 euros que a duras penas podía afrontar y de la noche a la mañana le quitan el 30% del sueldo, ya no puede pagarlo», apunta Braceras. Eso va a suponer que no pueda ni siquiera presentar los recibos, por lo que lo más seguro es que encima no perciba la prestación. Y en el peor de los casos, es posible que para cuando la cobre esté ya desahuciada.

La Plataforma recuerda que el Real Decreto permite aliviar la crítica situación que viven muchos inquilinos con un fondo de ayudas al alquiler para vivienda asequible. Eso sí, tendría que ser la Junta de Castilla y León la que pusiera en marcha estas subvenciones. De esta forma, si cumple una serie de criterios de vulnerabilidad, podría solicitar parte de la renta. Por ejemplo, si un piso cuesta al mes 500 euros y el arrendatario solo puede costear 300, la cantidad restante la abonaría la administración.

«Esta medida evitaría impagos y sería bueno para el propietario, porque no dejaría de cobrar, y para el inquilino porque no se vería abocado a un procedimiento de desahucio», sostiene la portavoz de la PAH. El problema, recalca, es que esta línea de ayudas no la ha abierto el Ejecutivo regional. Braceras echa en falta también la subvención anunciada por el Ayuntamiento.