Buscan polideportivos y naves para exámenes de Diputación

La Diputación Provincial, con su vicepresidente al frente, llevan días buscando inmuebles con capacidad suficiente para acoger los exámenes de los primeros procesos selectivos que se van a celebrar entre el 22 y 25 de mayo. En alguna de las 12 convocatorias han sido aceptados hasta 1.670 candidatos, por lo que «necesitamos como mínimo 4 o 5 polideportivos», apunta Lorenzo Rodríguez, que también explora otras vías como naves de 7.000 metros cuadrados.

De momento, se encuentran al habla con el Ayuntamiento de Burgos y con otros del alfoz, «que ya tenemos confirmados», así como con la Universidad, para tratar de que los ejercicios se celebren lo más cerca posible de la capital. Varios coinciden en fin de semana, por lo que también hay que cuadrar los calendarios de los equipos deportivos en competición.

Además del espacio, Rodríguez reseña que deben ocuparse de la logística, «alquilar las mesas y las sillas» y el personal para aplicar las medidas de control sanitario de la pandemia. «Ya llevamos tiempo trabajando en ello», recalca el vicepresidente provincial.

Considera Rodríguez que estos exámenes se podrán celebrar, del mismo modo que otras administraciones han realizado sus oposiciones aun estando vigente la declaración del estado de alarma, por lo que no se muestra preocupado ante la posibilidad de que se prorrogue más allá del 9 de mayo. «Si se dan las medidas necesarias de separación, entradas y salidas, y ventilación, no quiere decir que tengamos que aplazarlos», apunta.

Contrarios a esta premura se mantienen los sindicatos. Natalia López Molina no entiende las «prisas» por celebrar unas oposiciones que no consideran imprescindibles, dado que recuerda que se trata de procesos de estabilización de empleo y que los puestos se encuentran «cubiertos actualmente», por personas que en la mayoría de los casos llevan muchos años en ellos. La representante de UGT cree que «el tiempo volverá a dar la razón» al sindicato, como ya lo hizo cuando se anunciaron fechas que posteriormente no se pudieron cumplir por la evolución negativa de la pandemia, la primera de ellas en enero.

«Tiene que prevalecer la salud de la población que se someta a estos procesos de selección», tanto a los opositores, como a quienes conforman los tribunales y a la población en general, por cuanto será necesario el desplazamiento de personas de otras comunidades, lo que incrementa el riesgo de contagios.

Hoy, en la mesa general de negociación, UGT va a plantear a la Diputación un acuerdo para celebrar los exámenes «solo si estamos en situación verde, sin riesgo o con riesgo muy bajo», apostilla López Molina.

Las plazas convocadas en esta primera tanda son las de ordenanza-portero, 1 para 564 aspirantes; ordenanza (discapacidad intelectual), 2 para 43; auxiliar de cocina, 8 para 893; lavandero-costurero-planchador, 8 para 718; limpiador, 58 para 1.670; modista-costurero, 2 para 165; oficios varios en Clunia, 2 para 158; ordenanza-portero-conductor, 1 para 498; ordenanza-portero, 1 para 665; peón agrícola, 1 para 168; peón especialista, 4 para 214; y operario en Clunia, 2 para 195. En el anuncio, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, la Diputación se compromete a anunciar el lugar de celebración con una antelación mínima de una semana.

Una vez que finalicen estos procesos de selección, se contarán 3 meses para dar inicio a los siguientes, y 6 para los demás, por lo que en el mejor de los casos no acabarían antes de principios de 2022.