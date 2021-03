"Queremos saber quién mató a mi madre"

Raúl creció sin madre. Y sin recuerdo alguno de ella salvo una fotografía en blanco en negro que no sabe cómo llegó hasta sus manos y que conserva con mucho mimo en un sobre ya ajado por el tiempo. El resto es silencio. Y un manto de oscuro olvido. Tenía poco más de un año cuando ella murió. Todo lo que supo después, según fue haciéndose mayor, es que la temprana ausencia de su progenitora se debió a un hecho violento perpetrado por un tipo siniestro al que dos años más tarde detuvieron por ese y otros crímenes. Pero nada más: casi nunca se habló en su presencia de María Gloria Brizuela Ortega, cuyo cadáver apareció una heladora mañana de enero en la calle Corazas. Había sido brutalmente golpeada en el rostro. Sobre la nieve, un rastro de sangre. Los investigadores descartaron el móvil del robo cuando hallaron entre las ropas de la mujer una cartera con dinero. Cuando, hace dos semanas, Raúl leyó en este mismo periódico un reportaje alusivo a ese ya otros crímenes acaecidos hace cuarenta años en el Castillo y su entorno, se quedó petrificado. Desconocía muchos de los detalles del caso. Y lo que es peor: supo que el hombre que hasta ahora había considerado culpable de la muerte de su madre jamás confesó ese asesinato -cosa que sí que hizo con otros dos); y que no se halló prueba alguna contra él para acusarlo.

"He vivido cuarenta años en una mentira. El asesinato de mi madre sigue impune. Yo sólo quiero saber la verdad de lo que pasó. Y si se puede, que se haga justicia", dice Raúl. Tras la conmoción por la lectura del reportaje buscó respuestas en su entorno familiar. Dos tíos, Ana Rosa y Jesús, hermanos de la madre, le abrieron sus recuerdos y su corazón sobre el trágico episodio. Del lado paterno, nada, si acaso malestar porque el periódico haya "removido" un trágico asunto del pasado. "Para ellos siempre ha sido un asunto tabú. De hecho, cuando pasó lo de mi madre quemaron todas las fotos, imagino que para que yo no preguntara y no sufriera", explica Raúl, que admite que, al pensado haber siempre que el autor había pagado por lo que hizo,

"Su muerte nos destrozó", afirma Ana Rosa y Jesús, que recuerdan a su hermana como una mujer "buena y trabajadora". "Nuestros padres, nosotros, sus amigos ... Todos nos derrumbamos". Para los hermanos de Gloria , el crimen "no se investigó lo suficiente. Y había cosas demasiado raras que llamaban la atención. pasó. Nuestra madre murió pensando lo mismo. Que fue alguien muy, muy cercano ", subrayan.

Esa misma tesis la sostiene también María, la mejor amiga de María Gloria y una de las personas con las que esta estuvo la tarde que desapareció. Una de las últimas en verla con vida. Gloria había ido de visita a su casa de la calle Eras de San Francisco, y al comenzar a nevar, emprendió el regreso a la suya, en la calle Murallas del barrio de San Pedro de la Fuente, ya que su esposo entraba a trabajar de noche y quería llegar con tiempo de preparar la cena. "Lo sorprendente es que no habrían transcurrido dos horas desde que se marchó cuando nos llegó el aviso de que su marido decía que había desaparecido. Recuerdo que la estaba buscando esa tarde y esa noche pero no apareció por ningún lado. Fue al día siguiente, por la mañana, cuando apareció junto a la tapia en la calle Corazas. Y lo extraño es que por el lugar en el que se encontró el cuerpo donde se encontró estado buscando familiares y policías ", explica esta amiga íntima, para quien el autor del crimen tuvo que ser alguien conocido de Gloria.

interrogantes abiertos. La autopsia evidente que los golpes propinados a la mujer le han provocado una lesión pulmonar y ésta, la asfixia, causa final de la muerte. El shock por su violenta muerte fue enorme. María la recuerda como una mujer "feliz, risueña, siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Era una gran persona. Fue terrible que desapareciera de esa manera. Yo también creo que no se investigó bien. No se investigó lo suficiente. Estoy segura de ello ", apostilla. Tanto ella como Ana Rosa y Jesús han vivido todos estos años recomidos por las conjeturas. Para los tres, Gloria llegó bien a su casa, hecho que fundamentan en que en su domicilio, junto a la chimenea, se encontró la bolsa con la que había salido de la casa de la calle Eras de San Francisco con unos zapatos de niño dentro (que nunca aparecieron) . El gran interrogante se abre a partir de ahí: ¿qué diantres sucedió después? Si es cierto, como ellos sostienen, que llegó a casa ¿por qué salió otra vez? ¿O fue que alguien la sacó a la fuerza? El marido de Gloria y padre de Raúl fue interrogado por la Policía, que no vio indicio alguno que llevara a pensar que pudiera estar relacionado con lo sucedido. En su entorno aseguran que era un hombre alegre, gracioso y vital que se convirtió, a raíz del suceso, en un hombre taciturno.

"Todos los datos que he ido conociendo estos días me hacen sentir que he vivido una mentira. Y aunque todo sean conjeturas, parece claro que había pruebas y pistas. Y que no se investigó bien", señala Raúl. En la prensa de época se deslizó que todo apuntaba a que Gloria no había muerto en el lugar en el que se encontró su cadáver, esto es, que el cuerpo fue trasladado a ese punto después de que le fuera arrebatada la vida en otro punto diferente . "Yo sólo quiero saber la verdad, pague por ello el culpable o no. Sólo quiero la verdad, nada más que la verdad", concluye.