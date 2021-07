Cada pueblo tiene su esencia condensada en unos colores, en un patrimonio, en unos paisajes y en la memoria de quienes lo moldean a diario. No es fácil plasmar todo ese bagaje en una sola fotografía y conseguir que además tenga alma, sea original y permita que pequeños y mayores se sientan parte activa de esa historia y la integren como propia en sus vidas. Una mirada retrospectiva a las imágenes que ilustran estas páginas destila precisamente esa identidad en forma de pasado o de presente, de un futuro probable o imposible, de anhelo o bien de añoranza. Pero todas, todas, son la foto de un pueblo y de un verano que no volverá, pero que será difícil de olvidar.

Y esa oportunidad, que ni siquiera el año pasado nos arrebató la pandemia, vuelve de nuevo a estar sobre la mesa del ayuntamiento, de la asociación cultural, del teleclub, de la peña o de la cuadrilla de amigos que, con precaución pero con ganas, busca una excusa que merezca la pena para construir algo juntos. Y, por qué no, una ayudita económica para esa semana cultural, aquellos talleres o el mobiliario de la sede social que espera su oportunidad de renovación.

Diario de Burgos convoca la decimoséptima edición del concurso La foto del verano -Mi pueblo es el mejor. Junto a Carrefour Burgos y a la Diputación, invita a participar a todas aquellas localidades que quieran enviar una fotografía simpática, creativa, simbólica y popular de su pueblo y de sus gentes.

Destellos de identidad

Desde 2005 no ha habido un año sin gratas sorpresas y bellas composiciones, en muchos casos cargadas de simbolismo. Porque la fotografía siempre ha sido un modo de celebrar las virtudes y ventajas del mundo rural, pero también de denunciar sus múltiples carencias.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 10 de agosto. Para participar será necesario comunicar previamente a la organización el nombre de la localidad y los datos de la persona designada como contacto, así como la fecha en la que se va a realizar la fotografía.

Todas las fotografías de las localidades admitidas al concurso serán publicadas tanto en la edición impresa como en la digital de Diario de Burgos. Tendrán que ser originales y realizadas de manera expresa para este concurso. El jurado valorará la apuesta por una composición artística en la que aparezcan elementos identificativos de la población a la que representan o de su pasado histórico y sus proyectos de futuro.

De entre todos los concursantes, los miembros del jurado tendrá la difícil tarea de elegir solo 3 fotografías.La ganadora absoluta recibirá un premio de 1.000 euros en metálico, más otros 1.000 en vales de compra en Carrefour.Se han establecido también sendos accésit, dotados cada uno con 500 euros y otros 500 en vales.

BASES del concurso. Estas son las condiciones que deben aceptar las localidades participantes en La foto del verano-Mi pueblo es el mejor, que se pueden consultar también en este enlace (https://www.diariodeburgos.es/html3c/A1D2806D-ACD0-8DAD-19EF8701727EE0CA/la-foto-del-verano-mi-pueblo-es-el-mejor-2021):

- El representante de cada pueblo será el encargado de enviar la foto concursante a lafotodelverano@diariodeburgos.es indicando claramente en el texto adjunto el nombre del pueblo, un texto explicativo de la fotografía y aquellas observaciones que considere de interés.

- La foto debe tener unas características mínimas para ser publicada; con un mínimo de 5 mega píxeles y aproximadamente entre 2.700 a 1.900 píxeles. Debe ser enviada en formato JPG con compresión 6.

- Los pueblos inscritos deben pertenecer a la provincia de Burgos. No tienen que ser específicamente ayuntamientos, sino que los anejos se pueden inscribir autónomamente.

- Sólo se admitirá una foto en representación de cada pueblo. En el caso de recibir varias fotos de una misma localidad, Diario de Burgos se reserva el derecho de elegir las fotos que serán publicadas.

- Diario de Burgos se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellas fotografías que incluyan lemas políticos, reivindicativos o de denuncia fuera del espíritu completamente festivo del concurso.

- Las fotos participantes deben reflejar un posado realizado específicamente y exclusivamente para el concurso, pudiendo hacer uso de disfraces o cualquier otro elemento. Todas las personas que aparezcan en la fotografía deberán ser avisadas por los organizadores de la fotografía que la instantánea se realiza para la presentación en este citado concurso.

- La pose de los participantes y la puesta en escena ha de ser especial, divertida, original o caracterizada. Diario de Burgos se reserva el derecho a no aceptar aquellas fotos que no cumplan con estas condiciones o no participen del espíritu del concurso (por ejemplo, reuniones en torno a una paella, chocolatadas, etc).

- No se admitirán fotos con alteraciones evidentes de su contenido mediante efectos, edición o retoque digital posterior a su captación. Sí se admitirá la fotografía en blanco y negro o en un tono monocromo si el autor de la imagen lo considera importante, pero en ningún caso se podrán incluir leyendas a posteriori de forma digital.

- Diario de Burgos se reserva el derecho de no publicar aquellas fotos de grupo cuya calidad técnica no cumpla los mínimos requeridos para su correcta publicación.

- Los organizadores deberán asegurar el cumplimiento de las normas y medidas recogidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

- La presentación al concurso supone la plena aceptación de las bases. Cualquier discrepancia en la interpretación de las mismas será dirimida, única y exclusivamente, por la entidad organizadora.