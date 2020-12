Un año con menos movilidad acaba con 7 muertos más

uando un año se cierra con cifras récord, por positivas, de siniestralidad vial el temor lógico de los gestores del tráfico es que al siguiente la estadística no sea tan favorable. Y así ha ocurrido en 2020, que concluye con 16 fallecidos (con información a 24 horas) en las carreteras de la provincia, siete más que los nueve muertos contabilizados en 2019, que fue el mejor dato de toda la serie histórica.

Estos 16 fallecidos de 2020 igualan el segundo mejor récord -logrado en 2014- y constituiría ‘un buen dato’ si no fuera porque esas vidas se han perdido en un año en el que la movilidad de vehículos se ha visto drásticamente reducida por las restricciones derivadas de la pandemia. La lógica dice que la menor circulación de camiones y coches debería haberse traducido en una reducción de la mortalidad en las carreteras, pero no ha sido así. Fuentes de Tráfico indican que en los próximos meses se analizará si «se ha producido un incremento generalizado de la velocidad en las vías de Burgos precisamente por estar las carreteras más despejadas». Ya hay algún dato que apunta a esa posibilidad, pues ya se ha detectado que algún radar fijo ha puesto el doble de denuncias que en otros años.

