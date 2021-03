Nacidos en pandemia

Europa y el mundo están sedientos de cultura y decididos a seguir adelante a pesar de la pandemia. En este tiempo de incertidumbre con cierres perimetrales, confinamientos selectivos, olas de contagios y clausuras forzadas, los museos se hacen fuertes y abren sus salas poco a poco y con todas las medidas de seguridad posibles. Por eso, son muchos los que vuelven a tomar el pulso a la creación y otros los que en un alarde de confianza y optimismo deciden iniciar una nueva etapa y abrir sus puertas por primera vez. Tal es el caso de la Bolsa de Comercio de París, el Museo Munch de Oslo o el del Cine de Los Ángeles, que serán inaugurados a lo largo de este año, segundo de la pandemia.

A pesar de que el panorama no es nada halagüeño si se echa la vista atrás, con desplomes de un 70 por ciento de visitas y otro tanto de ingresos, estas nuevas instalaciones, ya construidas y con una programación lista, han decidido que 2021 sea el año de su puesta de largo si el virus lo permite.

Mientras, otros centros, aquellos que tenían previsto inaugurar el año pasado, han tenido que retrasar su apertura y los menos han abierto con todas las consecuencias, es decir, con la espada de Damocles del cierre a causa de las nuevas oleadas y con la dificultad de sacar adelante sus exposiciones.

Aún así, el sentimiento general del sector es la necesidad de avanzar y que la cultura sea un motor que ayude a paliar, aunque sea simbólicamente, la crisis sanitaria. Eso es precisamente lo que opinan los directores de las principales pinacotecas europeas, que apuestan por reabrir para brindar «apoyo emocional», además de «paz, inspiración e imaginación».

Todo apunta, como refleja el importante descenso de infectados en todo el planeta y tras la confianza puesta en las recientes vacunas, que los nuevos museos podrán brillar con luz propia en los próximos meses y saciar así el ansia de cultura del mundo.

1. Arte Moderno de Atenas

Grecia inauguró en 2020 su nuevo Museo Nacional de Arte Moderno de Atenas (EMST, por sus siglas en griego) en una antigua fábrica de cerveza. Sin embargo, la llegada de la pandemia obligó a la institución cultural a cerrar y abrir en varias ocasiones como consecuencia de las distintas oleadas de la COVID-19. Entre los fondos del centro, que posee más de 1.700 piezas e instalaciones en su colección permanente, destacan obras de artistas griegos e internacionales como Dimitris Alithinos, Carl Andre, Andrea Bowers, Dimosthenis Kokkinidis y Andreas Angelidakis. El EMST también cuenta con un amplio y valioso repertorio de creadores helenos de los años 60 y 70.

2. Museo del Cine de Los Ángeles

Tras muchos retrasos y problemas, el Museo de la Academia del Cine de Los Ángeles abrirá sus puertas el próximo septiembre. Se trata de una joya arquitectónica diseñada por Renzo Piano partiendo del ya existente Saban Building, un edificio de 1939 en plena avenida Wilshire de la ciudad californiana. El edificio era ya espectacular en sí pero el estudio lo dota de una personalidad única añadiéndole una esfera en su lado norte con vistas a las colinas de Hollywood. El proyecto, que se ha disparado hasta los 400 millones de dólares, tendrá una superficie de unos 28.000 metros cuadrados, un cine para 1.000 personas y su primera exposición estará dedicada a Miyazaki.

3. Helga de Alvear de Cáceres

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia inauguraron la última semana de febrero el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, un moderno edificio diseñado por Emilio Tuñón que alberga parte de la colección privada de la galerista alemana que da nobre al centro. La instalación acoge una selección de obras de artistas de la talla de Olafur Eliasson, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Wassily Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei. Además, ofrece un recorrido cultural por el casco histórico de Cáceres a través de un conjunto de obras instaladas en sus calles, al tiempo que ya planifica su programación futura de exposiciones temporales.

4. Museo Munch de Oslo

La nueva casa de Munch en Oslo, diseñada por el arquitecto español Juan Herreros, abrirá sus puertas esta primavera, previsiblemente en mayo, aunque todavía no hay una fecha concreta para el estreno de este inmueble de 14 plantas construido en un lugar privilegiado de la ciudad y en primera línea de mar. El espectacular edificio acogerá la colección del pintor y otras actividades sociales y culturales como conciertos y exposiciones internacionales. Las obras de construcción tuvieron que detenerse durante el confinamiento, aunque ya anteriormente habían sufrido numerosos retrasos. A pesar de ello todo estará listo para dentro de tres meses, según avanza la institución.

5. La Bourse de París

El imponente edificio de la Bourse de Commerce de París tiene todo listo para su inauguración y mostrar la Colección Pinault, una de las más valiosas de arte contemporáneo. Iba a hacerlo el pasado enero, pero la tercera ola de la COVID dio al traste con los planes. La nueva meta es primavera. Será entonces cuando el público pueda contemplar las obras que ha atesorado a lo largo de su vida el magnate François Pinault -dueño de Gucci y Saint Laurent-, además de apreciar el emblemático inmueble histórico parisino, reformado por el japonés Tadao Ando, con una grandiosa cúpula y un fresco de 140 metros de largo por 10 de alto.

6. Contemporáneo de Shanghái

Tras el éxito del Museo de Arte Contemporáneo de Pekín, el centro inaugurará el próximo mayo una nueva sede en Shanghái. El revolucionario edificio de tres niveles, que ocupará una torre de nueva construcción diseñada por la firma de arquitectura SO-IL de Nueva York, incluirá 1.700 metros cuadrados de espacio de galería, así como una terraza exterior envolvente y un espacio público. El nuevo museo de Shanghái acogerá exhibiciones de destacados artistas chinos e internacionales y abrirá sus puertas con dos exposiciones: City on the Edge: Art and Shanghai at the Turn of the Millennium y Teatro urbano: una comedia en cuatro actos.

7. XMuseum de Pekín

Un escenario para artistas emergentes. El nuevo centro cultural de la capital china XMuseum, que fue inaugurado el pasado año, tiene como objetivo promocionar la nueva creación de autores locales e internacionales. Desde su apertura, tan solo 20.000 personas han visitado sus amplias y vanguardistas instalaciones, una previsión muy alejada de las millonarias cifras que esperaban los organizadores antes de la pandemia. Pese a esta situación, los responsables creen importante que la cultura se mantenga viva, ya sea en formato virtual o presencial, y siguen apostando por una plataforma emergente con la que los ciudadanos puedan explorar nuevas identidades.

8. Hauser & Wirth en Menorca

La nueva sede de la potente galería suiza Hauser & With, con salas en medio mundo -Zúrich, Nueva York, Hong Kong o Los Ángeles-, abrirá el próximo julio en Menorca. La firma artística ha elegido un antiguo hospital en el puerto de Mahón para ofrecer un nuevo espacio creativo. El proyecto, que ve la luz tras dos años de obras de restauración de un conjunto que abarca varios edificios abandonados del siglo XVIII y los restos arqueológicos de una basílica del siglo VI, cuenta con 1.500 metros cuadrados²distribuidos en ocho galerías, una tienda y un restaurante. La exposición inaugural correrá a cargo del artista afroamericano Mark Bradford.

9. Museum of the Home, Londres

Tras una amplia remodelación interior, urbanística y del entorno, el Museum of the Home, en Londres, espera reabrir sus instalaciones en los próximos meses con un montón de nuevas novedades, entre ellas un amplio espacio dedicado a la Historia de la decoración de interiores británica. De hecho, la nueva oferta expositiva amplía hasta en un 80 por ciento las salas para eventos y colecciones. El visitante puede contemplar en el Museum of the Home, también conocido como Geffrye Museum, innumerables muebles, textiles y pinturas, así como una evolución del estilo doméstico inglés a través de 11 habitaciones decoradas en distintos estilos históricos.

10. Biblioteca Real de Bélgica

Los manuscritos más importantes de la Edad Media europea se encuentran en la Biblioteca Real de Bélgica, en Bruselas, un espacio monacal con mucho que descubrir, como un patio con jardín o una sala de conciertos, que ha registrado desigual suerte desde su reapertura el pasado septiembre: cerró al mes siguiente y volvió a abrir a finales de año. Sin embargo, los tesoros que acumula, sobre todo de los ricos y poderosos duques de Borgoña, pueden volverse a disfrutar en la fascinante Biblioteca dedicada a estos nobles, políticos y mecenas. Muchas de estas obras maestras han sobrevivido a los estragos del tiempo y de la Historia.

11. Albertina de Viena

La Albertina Modern fue uno de los pocos museos que decidió abrir sus puertas en plena pandemia, concretamente en mayo de 2020, a pesar de las numerosas incomodidades y dificultades que conllevaba. Este renovado centro contemporáneo de la capital austríaca, situado en el histórico edificio Künstlerhaus, es el hogar de más de 60.000 obras de unos 5.000 artistas. La Albertina nace con la Colección Essl y acoge piezas de creadores como Andy Warhol, Cindy Sherman, Gerhard Richter, Georg Baselitz o Alex Katz en un espacio expositivo de 2.500 metros cuadrados, un regalo del emperador Francisco José I a los artistas de la ciudad.

12. Gran Museo Egipcio

Ubicado junto a las pirámides de Guiza, el Gran Museo Egipcio, otro proyecto retrasado en numerosas ocasiones, se convertirá este año cuando abra sus puertas en el centro de arqueología más grande del mundo (480.000 metros cuadrados). El espacio albergará unas 100.000 piezas de egiptología, entre ellas más de 3.500 reliquias del famoso faraón niño Tutankamón, que será protagonista absoluto del nuevo centro. Las autoridades egipcias quieren hacer una gran inauguración con autoridades de todo el mundo y están a la espera de que la situación sanitaria lo posibilite para mostrar sus obras de arte en un nuevo recinto amplio y moderno.