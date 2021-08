El Burgos BH incorpora dos nuevos corredores

Rodrigo Álvarez (1999), natural de Burgos, procede del equipo Gomur y en su cuarta temporada como sub-23 ha exhibido un estado de forma que le ha permitido vencer en la Copa España de Don Benito, en el GP San Antonio y en el GP Arroyo de la Encomienda. Álvarez es un ciclista todoterreno con apetencia por los muros y capacidad para resolver esprints reducidos. Su debut en el campo profesional lo hará el próximo jueves en la Artic Race of Norway y el equipo confía en él para aprender mientras compite frente a los mejores. La idea es acompañar la progresión del ciclista y continuar con la buena sintonía que se viene llevando a cabo durante las últimas temporadas entre el Burgos BH y el equipo Gomur, que ha permitido incorporar a los burgaleses Ángel Fuentes y Mario Aparicio, y a Pelayo Sánchez.

Ante la ocasión de formar parte de la escuadra burgalesa como stagiaire, Rodrigo Álvarez confiesa estar “muy contento y agradecido. Es un orgullo poder debutar en profesionales con los colores del equipo de casa, el cual he visto progresar a medida que yo avanzaba en las categorías inferiores. En sub-23 este año he dado un paso adelante como ciclista, después de varios meses de trabajo duro he alcanzado un punto de forma con el que estoy muy satisfecho. Consciente del nivel que requiere el profesionalismo, espero cumplir con las expectativas del equipo y dejar un buen sabor de boca en mi paso por el Burgos-BH”.

Adrià Moreno (1991), natural de Olot, llega de la formación austriaca Vorarlberg, en la que completa su tercer año profesional tras dos temporadas en el Raleigh y con una más entre medias en el campo aficionado francés. Su madurez le ha llevado a consolidarse con regularidad en vueltas de una semana, como en el reciente Tour d'Alsace en el que hizo noveno. Moreno destaca por ser un ciclista completo, que supera con comodidad la media montaña, y que cuenta con cierta punta de velocidad y una notable progresión en la alta montaña. El catalán será de la partida en la Volta a Portugal con el Burgos BH, el cual espera que siga demostrando solidez tras varios días de competición, pero esta vez a una escala superior.

Adrià Moreno reconoce estar "entusiasmado con la oportunidad. Es muy bonito que tras siete años en el extranjero pueda correr en un equipo español y me sienta como en casa. Competir en la Volta a Portugal es una ocasión de oro para mí y deseo adaptarme cuanto antes a la categoría. Llego en un buen momento de forma y espero que las piernas y la suerte me acompañen para poder ayudar al máximo al equipo a cumplir sus objetivos”.

El mánager Julio Andrés Izquierdo valora las incorporaciones, ya que “para el equipo Burgos BH es parte de su filosofía cada año dar la oportunidad a ciclistas de competir en profesionales y que tengan así la oportunidad de demostrar su potencial. En esta línea, hemos apostado por un burgalés, Rodrigo Álvarez, al que hemos visto firmar muy buenas carreras como corredor sub-23. Tenemos confianza en que va a crecer y esperamos acompañarle en ese camino. Por su parte, Adria Moreno es un ciclista humilde que creemos ha alcanzado el nivel y los resultados como para competir en un calendario de primer nivel. Ambos tienen nuestro apoyo y confianza, y esperamos que aprovechen al máximo la oportunidad”.