Movilizaciones si el centro de salud del Silo no se reactiva

Los usuarios del futuro centro de salud del Silo, que sustituirá al Federico García Lorca, no quieren dejar pasar ni un minuto del nuevo año para instar a los responsables de la Consejería de Sanidad a que se reanuden las obras a la mayor celeridad posible y anuncian que estarán vigilantes. Dan de plazo hasta el mes de febrero para que se produzca un paso administrativo que garantice que la construcción del nuevo edificio se reactiva o de lo contrario llevarán a cabo movilizaciones a través de la Plataforma Centro de Salud, Ya constituida en su día y que mantiene reuniones periódicas.

La falta de partida en el borrador de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2021 enfadó a usuarios y trabajadores a los que no sirvieron las explicaciones dadas en su momento y que ahora han visto tranquilizados los ánimos tras conocer que el Partido Popular y Ciudadanos, los partidos que sustentan al Gobierno de Castilla y León, han presentado una enmienda conjunta a sus propias cuentas para incorporar 300.000 euros destinados a reanudar la dotación sanitaria (los socialistas piden 500.000).

El procurador del PP Alejandro Vázquez asegura que la partida reflejada es la «estimada por los técnicos» de cantidad de obra que se va a poder ejecutar a lo largo de este año. Según explicó los técnicos de la Junta están redactando el nuevo pliego de condiciones que regirá el concurso que es necesario convocar después de que se rescindieran el contrato con la anterior adjudicataria. «Están haciendo una licitación más atractiva para que no haya bajas temerarias y actualizando los precios», añadió.

Vázquez espera que a finales de febrero pueda estar terminado el pliego y convocarse el concurso. La resolución del mismo llevará su tiempo, dado que por la cuantía es necesario su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, abrir el plazo de presentación de ofertas, estudio de las mismas y adjudicación, de modo que no será hasta después de verano cuando puedan estar adjudicadas si todo va bien. «Esta obra no se va a parar y por ello tanto el PPcomo Ciudadanos incorporan la enmienda. Si se necesitara más dinero no habría ningún problema, dado que está reservado el montante para toda la obra. Hay una voluntad política total para relanzar esta necesaria dotación sanitaria», añadió.

Los usuarios del centro de salud Federico García Lorca, pertenecientes a los barrios de La Ventilla, Villafría, Gamonal y G-9, siguen sufriendo la falta de espacio de las vetustas instalaciones, así como también los trabajadores. Sin embargo, van a dar ese margen de tiempo a la Junta antes de iniciar protestas hasta ver si cumplen. «Les pedimos que se den prisa en la tramitación del nuevo concurso o nos volveremos a manifestar. Ahora les urgimos a que trabajen en el nuevo pliego y saquen el concurso lo antes posible», subrayó José Antonio Irisarri, de la Asociación de Vecinos de La Ventilla y miembro de la Plataforma Centro de Salud, Ya.

podría estar terminado. El edificio podría estar ya terminado si la empresa adjudicataria, Vialterra, no hubiera parado las obras de manera unilateral en verano de 2019 (a los nueve meses de empezarlas) para exigir a la Junta un modificado del proyecto del 9,75%, que fue rechazado (solo se aceptaba un 2,15%).

Según los datos de la Consejería de Sanidad está construido, un 21,14% del proyecto (957.709 euros) sobre un total de 4.529.550 euros en los que se adjudicó. El análisis del estado del inmueble y los retoques para su finalización determinará el precio de salida a las obras. En su día se adjudicó a la empresa jiennense Vialterra por un importe de 4.529.550 euros, una baja del 16,5% sobre el presupuesto base de licitación (5,4 millones de euros) y un plazo de ejecución de la obra de 18 meses.