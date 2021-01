«El balance de estos meses puede calificarse de convulso»

Acaba de regresar de pasar unos días con su familia en Madrid, pero la presidenta de la Arandina, Virginia Martínez, trabaja ya de pleno junto a su equipo para preparar la segunda parte de la temporada. Lo hace tras sumar a sus espaldas los primeros meses en el cargo desde que fuera nombrada presidenta. Un tiempo de aprendizaje a contrarreloj, pero también de situaciones límite por la compleja situación global que está atravesando el país.

Primeros cuatro meses de cargo en un año además muy peculiar. ¿Qué valoración hace hasta ahora?

Pues teniendo en cuenta que el 14 de marzo se paralizó todo, y que las estructuras como los clubes no son empresas, pero sí dependen de recursos externos, con una incertidumbre que hemos ido viendo crecer y que incluso ya podría elevarse a situación de crisis. En nuestro caso además, haciéndonos cargo, de primeras y como era obligatorio, de prácticamente toda la totalidad de los contratos, y luego, con la temporada iniciada, teniendo que trabajar de nuevo con recursos propios para poder arrancar. Y eso sin ingresos, por lo que el balance en el cargo en los primeros momentos puede decirse que ha sido un poco convulso.

En ese marco tan complejo, ¿cómo se vive la situación?

Pues con ganas de transmitírselo al socio en la asamblea que se tenía que haber realizado en agosto, pero que por situaciones sanitarias no pudimos celebrar. Ese es mi mayor deseo. Poder contar al socio todo este íter de momentos que se ha llevado a cabo desde el comienzo de toda esta situación.

Con esos antecedentes, ¿se levanta alguna vez pensando dónde se ha metido?

Pues realmente no, porque si yo estoy en este momento en este puesto que me corresponde, es por responsabilidad. Es cierto que la situación actual es complicada y quizá haya gente que se plantee ahora comenzar a colaborar en alguna institución y dado el estado actual decida echarse a un lado por razones obvias. A mí, sin embargo, lo que me motiva realmente es lo contrario.

¿Le dan las horas para ello? Porque poco tiempo no le dedicará...

La verdad es que sí que supone un esfuerzo, pero ya digo que esto es la motivación. Yo madrugo muchísimo. Me suelo levantar a las seis de la mañana porque, evidentemente, mi trabajo requiere también mucha dedicación, pero bueno, con organización, previsión y teniendo organizadas las horas del día, puedo asumirlo.

A nivel deportivo al menos parece que mejora la cosa...

Esta campaña, sin tener en cuenta o la pandemia y todo lo que ello acarrea, desde luego que hasta el momento está siendo diferente. Se ve en el sistema actual y los rivales que tenemos en nuestro grupo, que reflejan una gran igualdad.

Aún así no sé si esperaba un arranque tan dubitativo...

Pues hombre. Hay que tener en cuenta que la plantilla se ha hecho sabiendo, al igual que el presupuesto, que debía ser flexible para adaptarse a la situación. Además, el equipo al inicio ha pasado un confinamiento. Un parón tras el que, por suerte, todos están sanos y bien, pero que ha obligado a arrancar, parar y volver a empezar. Y eso hay que tenerlo en cuenta.

Han iniciado 2021 y con ello la campaña invernal de socios. ¿Se marca alguna meta?

Bueno. Ahora mismo no es una campaña de socios como tal, porque quien quiera hacerse socio para tener decisión en el club, puede hacerlo al inicio de temporada con las condiciones que se plantearon. Ahora lo que se quiere hacer, precisamente para seguir dando respaldo al equipo en la fase más determinante de la competición, es facilitar un abono para, en unas circunstancias un poco más ventajosas que si fuera cada partido a la taquilla, quien quiera, pueda acudir a animar al estadio.

Para esa parte crucial de liga como dice, ¿habrá refuerzos?

La configuración de la plantilla se ha hecho a sabiendas de que el presupuesto tenía que ser flexible por lo que, para que pueda ser reforzada, desde luego tendrá que haber alguna baja. Y las bajas tampoco quiero que sean drásticas sino que, en caso de que las haya, se produzcan a través de un entendimiento que beneficie todos. Lo que desde luego no se va a hacer es hipotecar al club de manera desesperada.

¿Algún deseo precisamente que anhele esta campaña?

Desde luego que mi mayor objetivo es la unión. Que tengamos un club que esté unido y que todos los que estemos dentro de uno u otro modo, podamos sentirnos orgullosos del equipo de fútbol que tenemos en Aranda.