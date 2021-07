De ingeniero a ganadero para comercializar su carne online

Juventud y emprendimiento forman un binomio difícil de encontrar. No es fácil mirar al futuro arriesgando, pero a veces la ilusión, una idea de negocio y las ganas pueden con todo, y sino, que se lo digan a José Manzano. Tiene 27 años, es ingeniero agrónomo y compagina su empleo en una fábrica de piensos de la localidad soriana de Alcubilla de Avellaneda con el trabajo en una explotación familiar agrícola en Hontoria del Pinar, su pueblo. Por si fuera poco acaba de terminar de construir allí una nave de engorde de terneros, para después enviarlos al matadero y distribuir su carne directamente, sin intermediarios, incluso hacerlo online. Juventud y emprendimiento, además, en el medio rural. Un trinomio aún más difícil de encontrar.

A los 18 años empezó a trabajar en sus ratos libres en la explotación de su abuelo, que poco a poco, junto a su padre, fueron ampliando y mejorando. Al principio era cereal de secano, pero después comenzaron a trabajar el forraje, de lo que se alimentan principalmente los rumiantes. «Había que gestionar el exceso de producción y así surgió la idea de crear esta nave de engorde», relata el emprendedor, que comenzó a gestar su idea en 2019.

Hoy su proyecto ya es más una realidad. Su nave, cerca del cruce de Hontoria con Aldea del Pinar, en una parcela que adquirió, se terminó de construir hace apenas unos días. En ella ha invertido casi 60.000 euros, sin ayudas, y ahora está esperando a que Sanidad tramite todos los permisos que necesita para poder empezar a meter el ganado en ella. «Ya que no hay ayudas para emprender, porque he mirado y ninguna línea se ajustaba a mi propuesta, al menos podían facilitar los trámites burocráticos. No es normal que tarden seis meses en darte una respuesta», lamenta el joven, que reconoce, en cambio, que con el Ayuntamiento de la localidad ha sido más rápida la tramitación a nivel local.

La nave que ha construido tiene 300 metros cuadrados y capacidad para 75 animales. Los adquirirá con cuatro meses para engordarlos durante seis u ocho y después sacrificarlos, como mucho con un año. De momento su idea es empezar con veinte cabezas, para ir probando, y tiene muy claro lo que quiere. «Estarán alimentados con proteína local, sin soja, sin antibióticos. No será puramente carne ecológica, pero si que los terneros serán nutridos de una forma natural, respetando el kilómetro cero, ya que será, en parte, de forrajes que nosotros sembramos y recogemos», asegura Manzano, que también tiene clara su salida al mercado. «La idea es llevarla yo al matadero, que allí la despiecen, que hagan paquetes, y luego me encargaría de venderla y de distribuirla». Su propósito es comenzar por personas conocidas, restaurantes y después empezar con su venta on line, a través de la cadena de frío que ofrecen algunas agencias de transporte. «Mucha gente no come carne de ternera buena porque no puede ir a comprarla, no tiene tiempo, si la pudiera adquirir a través de internet, creo que se consumiría más. Mi propuesta es carne de calidad puesta en casa muy fresca, pocas horas después de matar al animal, y casi bajo pedido», comenta el joven, cauto, pero lleno de ilusión y de confianza.

De momento compaginará su trabajo en la fábrica de piensos con su explotación ganadera. Antes de lanzarse a esta nueva aventura empresarial, en la que cuenta con el apoyo de su padre y de su novia, ha estudiado el mercado y buscado ganaderías donde comprar a los jóvenes animales para después engordarles. «Creo que la carne se venderá bien, por su calidad y su frescura. Lo importante es facilitar el acceso a ella del consumidor final», relata el joven, que también tiene en proyecto crear una página web que le sirva como plataforma para la reserva y venta de su carne. «En este ámbito aún me queda por aprender», reconoce.