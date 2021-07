La estrella azul del meteorólogo

Christian camina por el tejado, como los gatos. No es que lo haga muy a menudo, porque la tecnología facilita que los datos le lleguen al ordenador, pero el placer de estar junto a la estación meteorológica que tiene en la azotea de una nave en su pueblo, le motiva. Además, hay que mantener la instalación, así que en cuanto puede se viene desde Fresnillo de las Dueñas, donde vive, a Huerta. Estos días, Christian Muñoz Perdiguero feliz, y piensa más que nunca, si cabe, en su madre, a quien le prometió que conseguiría su estrella. Y así ha sido, este joven huertaño, a quien podemos llamar el hombre del tiempo de Huerta, ha sido reconocido con la Estrella Azul termopluviométrica de calidad por la fiabilidad de su estación, por Meteoclimatic, la red de estaciones de aficionados a esta ciencia, de la que forma parte, y que ya se ha ganado un prestigio hasta el punto de que los datos del tiempo en las televisiones se nutren también de estas estaciones.

Los que forman parte de ella, como Christian, tienen sus instalaciones propias y suben los datos de lluvia, viento, temperatura... en tiempo real, actualizándolos incluso cada quince minutos, generando registros que son de acceso libre para quien quiera consultarlo.

La red ha avalado la estación de Christian con esa distinción. Son varias las estrellas que se pueden conceder en función de los datos que cada cual registre. En el caso de este joven, eso significa que su estación está acreditada, cumple con los parámetros de calidad en dos aspectos: la medición de temperatura y lluvias. No se concede así sin más, sino que este meteorólogo aficionado ha tenido que pasar una auditoría. Y prueba de las dificultades es que ya antes lo había intentado por 4 veces, sin que le dieran el visto bueno, porque esas instalaciones tienen que reunir una serie de características. Finalmente, lo ha conseguido una vez que ha instalado su estación en el tejado de una nave de Huerta. Allí sus datos son fiables porque no tiene elementos externos perturbadores que los altere. La estación tiene un sensor de temperatura y humedad, pluviómetro y anemómetro.

Christian tiene esa afición por tomar datos desde niño. Tristemente, hubo un momento en el que se le estropeó el ordenador donde los apuntaba y los pedió, y con ellos muchos años que tenía registrados, cortando la posibilidad de estudiarlos y sacar la medida en un largo periodo de tiempo en el pueblo. La estación actual es automática, registra los datos que van a una consola donde quedan registrados y luego se pasan al ordenador, desde donde Christian los manda a su web meteohuertaderey.es y a Meteoclimatic. Ya no hay peligro de pérdida, desde 2012 . Según los datos recogidos, Huerta no ha variado mucho sus medias de lluvia y temperatura en los últimos años; dice que en 2020, la alteración de temperatura se situó en +0,3 grados, y de lluvia, en +29 litros por metro cuadrado. Aunque siempre le ha gustado, reconoce que no le dio por estudiar, «mucha física y matemática...», aunque lee todo lo que puede y tiene una buena base formativa.