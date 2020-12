El PP impugnará la elección de la alcaldesa de Revillarruz

El PP no está dispuesto a perder la Alcaldía de Revillarruz sin dar la batalla, ya que considera que hay base legal para impedir que un concejal no electo, es decir que no se ha presentado a las elecciones municipales como es el caso de la nueva alcaldesa, pueda asumir el cargo y esgrime para ello el antecedente ocurrido en el Ayuntamiento de Sarracín hace seis años, con una resolución de la Junta Electoral central en ese sentido.

En aquella ocasión dimitió el equipo de gobierno socialista y el resto de la candidatura, designando el PSOE a cuatro personas para ocupar los cargos vacantes y la Alcaldía, ya que tenían mayoría. A instancias del PP, argumentando que un concejal no electo no podía ser alcalde, el Ayuntamiento realizó una consulta a la Junta Electoral Central, que se manifestó dando la razón a los populares y fue la candidata del PP, Elena Rodrigo, la que asumió el cargo en minoría.

La misma secretaria. Curiosamente, la secretaria municipal que tramitó el expediente en Sarracín es la misma que ahora se encuentra en Revillarruz, aunque en la toma de posesión de Beatriz Martí, concejala del PCS-TC no electa, como alcaldesa, tras prosperar la moción de censura presentada junto al PSOE, no hizo referencia en ningún momento de la sesión plenaria a esa circunstancia. A requerimiento del PP para que estudiara las similitudes entre ambos casos, la funcionaria se ha limitado a señalar que presente un recurso, apunta el exalcalde, quien con el apoyo de su partido tiene previsto «acudir a donde haga falta» para que en Revillarruz se aplique la misma resolución que en Sarracín y apunta que, además de este caso en la provincia, hay alguno más que incluso llegó a los tribunales de Justicia, que se manifestaron en el mismo sentido que la Junta Electoral Central, y que también se utilizaron en Sarracín.

El exalcalde, como primera medida, tiene previsto presentar el lunes en el Ayuntamiento de Revillaruz un escrito impugnando el nombramiento de la alcaldesa, «y lo mismo haremos en la Junta de Castilla y León y en la Subdelegación del Gobierno», afirma Hernando, quien también anuncia que su partido, el PP, «también realizará otras acciones para que se cumpla la legalidad y no ocupa la Alcaldía una persona que legalmente no puede hacerlo», asegura con la resolución de la Junta Electoral de Central relativa a Sarracín en la mano. En relación a la postura de la secretaria municipal, conocedora de las resoluciones, Hernando manifiesta que «considera que no es el mismo caso, pero nosotros no tenemos ninguna duda tras ver la documentación de Sarracín y vamos a pelear para que se haga Justicia y se respeten las reglas de juego».

Largo proceso. La reclamación o impugnación del PP tiene por delante un largo recorrido, ya que en el caso de Sarracín transcurrieron tres meses hasta obtener una resolución definitiva, con varios informes y aclaraciones a los mismos, y llegado el momento la alcaldesa del PP tomó posesión arropada por los dos ediles de su grupo, ya que los cuatro del PSOE no asistieron a la toma de posesión y después, al ser mayoría, condicionaron la acción del equipo de gobierno de Rodrigo.

EnRevillarruz, si la resolución final es favorable al PP, que fue el partido más votado y que tiene tres concejales, los mismos que el PSOE, la gobernabilidad del Ayuntamiento seguirá en manos de la única concejal del PCAS-TC, alcaldesa desde hace tres días, cuyo voto es imprescindible para que cualquiera de los dos grandes partidos pueda gobernar.