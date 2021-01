El Burgos Promesas sorprende al Real Ávila

Espectacular victoria del Burgos Promesas en Castañares ante el segundo clasificado del grupo, el Real Ávila, que se vuelve a casa con una derrota (1-0). Pese a que en el inicio las sensaciones de los locales no fueron buenas, al cuarto de hora cambiaron la dinámica para empezar a dominar y tener ocasiones ante el teórico favorito. Sin embargo, no fue hasta el minuto 73 que Nacho Heras abrió la lata gracias a un penalti por mano que había provocado Gabri. En los minutos restantes los blanquinegros no se achantaron y defendieron su resultado en campo contrario hasta el pitido final.