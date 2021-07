Ana Beltrán agradece a Mañueco que sea una "referencia"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, aseguró hoy que gobiernos como el del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se han convertido en una “referencia” por su “seriedad, gestión y gran responsabilidad”. Frente a las políticas “radicales”, “partidistas” y “engañistas” del PSOE, a su juicio el Ejecutivo autonómico ha demostrado que donde gobiernan los ‘populares’ las instituciones están al servicio de la gente, y no al revés.

Ana Beltrán, que clausuró este sábado el XV Congreso Provincial del PP de Burgos, remarcó que mientras el PSOE de Castilla y León denuncia la paralización de la campaña de vacunación y que la Comunidad es la tercera con más dosis sin poner, se han administrado 220.000 unidades esta semana. “Un gran éxito”, dijo parte de Fernández Mañueco, puesto que remarcó la autonomía es la tercera con mayor porcentaje de población con la pauta completa. “Gracias por tu ejemplo, por tu trabajo”, añadió.

Asimismo, la dirigente ‘popular’ destacó que como logros de la Junta la supresión en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “seña de identidad” a su juicio de su partido. Por ello, indicó que no hay mayor forma de que la gente crea en el PP que poner en evidencia los que gobiernan la nación y añadió que su partido se ha convertido en la “única alternativa seria y capaz” contra las mentiras de Pedro Sánchez.

En su opinión, España vive tiempos “convulsos” porque el Gobierno es capaz de poner “en jaque” a las instituciones del Estado, para ponerlas a su servicio, “haciendo temblar los pilares de la democracia”. A su juicio, el ultimo ejemplo es el ataque al Tribunal Constitucional, tras anular el confinamiento del primer estado de alarma. A su juicio, no les bastaba con “acosar” al Tribunal Supremo, que ahora quieren “someter” al TC, porque no les gusta que “les pongan frente al espejo”.

Por ello, consideró urgente aprobar una ley de pandemias que proteja la salud publica como existe en Bélgica, Alemania o Gran Bretaña y lamentó que este Gobierno siga sin enterarse de que falta un elemento jurídico. Recordó que han llevado su propuesta dos veces al Congreso y consideró que Sánchez ha abandonado a los españoles, pero les garantizó que todos ellos pueden estar seguros que no están solos, porque con ellos dijo está el PP para defender a España donde se merece.

A su juicio, la situación del país es “preocupante” porque hay un gobierno que “no se parece en nada a España y los españoles”, que señaló son gente “solidaria”, “seria” y que afronta los problemas “de frente”. “No entendemos que España se venda con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa”, dijo. Por ello, consideró que Sánchez tiene que convocar elecciones ya para dar la voz a los españoles, ya que consideró ha perdido su credibilidad al no tener palabra.

De esta forma, destacó que el líder del PP, Pablo Casado, está centrado en solucionar los problemas y afrontar las prioridades, como es contar con un sistema de financiación autonómica, sabiendo que España es “diversa y plural”, que debe estar vertebrada y ser “diversa y justa entre territorios”.

En su opinión, las encuestas evidencia un cambio de ciclo y señaló que ha empezado la cuenta atrás para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que aseguró son la “esperanza para millones de españoles”.

Estructura

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular pidió contar con una estructura de partido “engrasada y funcionando a todo ritmo”, en la que estén “todos unidos”, porque reiteró son el partido que tiene mayor implantación territorial. “Esa es nuestra grandeza y fortaleza”, dijo y añadió: “Estamos preparados para gobernar y que Pablo Casado sea el próximo presidente, juntos somos imparables e imbatibles”.

Ana Beltrán recordó que hace unos meses iniciaron la renovación de las estructuras provinciales del partido, porque creen que cuanto “mas grande, fuerte y activa está la base”, pueden llegar “muchísimo más lejos”. “Es lo que vamos a hacer aquí, renovar la estructura del PP en la provincia con Borja al frente”, afirmó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para César Rico: “Sin ti no se entendería lo que somos y estamos haciendo hoy aquí, sin ti este partido no tendría la fuerza e identidad que tiene, dejas una huella imborrable en esta casa”. Además, de su legado destacó el mensaje: “El éxito solo se consigue con trabajo y más trabajo”. Por ello, consideró que el nuevo presidente no ha podido tener “mejor maestro” y se mostró convencida de que hará “un gran trabajo” con “su ejemplo y trayectoria”. Finalmente, aseguró que el gran reto es “aumentar” la base social para impulsar aún más la presencia en el territorio.