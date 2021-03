"Ahora me lo creo y puedo hacerlo muy bien en el futuro"

Jesús Gómez, que el lunes llegó a España después de lograr la medalla de bronce en los 1.500 del campeonato de Europa que se celebró en Torun (Polonia), acudió ayer junto a Ana Peleteiro y Óscar Husillos, también medallistas en la cita, al reconocimiento que los atletas españoles recibieron en el Consejo Superior de Deportes. Los otros dos españoles que alcanzaron el podio, Adel Mechaal y Jorge Ureña, tomaron parte en el evento por videoconferencia.

El burgalés fue el primero en intervenir y habló del gran nivel que históricamente ha tenido España en el mediofondo, pero también del potencial que existe en estos momentos. «Tenemos unos antecedentes brutales en España con esa medalla de oro de Fermín Cacho en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aquí estamos las nuevas generaciones no para emular a nadie, pero sí para acercarnos a esos grandes nombres. Creo que estamos en el buen camino, existe una competencia increíble en nuestro país», comentó.

Aseguró que vestir los colores de España es «un orgullo» y que en cuanto se enfunda la camiseta se da cuenta de que tiene que «darlo todo» por su país y «porque es complicado entrar en el equipo nacional, ya que el nivel es muy alto». «Cada vez que nos la ponemos no queda otra que trabajar al máximo, tratar de subir al podio y ganar medallas», comentó.

Posteriormente, el de Castellanos de Castro habló con los medios presentes sobre los Juegos Olímpicos, su gran objetivo esta campaña. «Para lograr un puesto va a haber mucha competencia y esa rivalidad nos va a hacer mejores a todos. Habrá que luchar hasta el final, hasta el mismo Campeonato de España, para jugarse plaza para Tokio. No me gustaría ir por ir, aunque sea mi primera experiencia en esta competición. Lo que quiero es acudir con todas las garantías de pasar ronda y estar en semifinales. Estar en una final olímpica sería el colofón de este ciclo. Y no solo eso sino hacerlo bien. Creo que tengo esa capacidad y tengo la confianza. Creo que lo podemos hacer bien allí», apuntó.

Como ya señalara tras conquistar el bronce en Polonia, el éxito que ha cosechado es «sinónimo de que el trabajo ha sido bueno, de que has hecho lo que estaba en tu mano». «El atletismo no siempre es grato, puede haber una caída o un lance y todo el trabajo se va al garete, así que poder llevar una medalla a mi casa, a mi grupo de entrenamiento y a mi entrenador es algo superpositivo y estoy feliz por ello», respondió.

La confianza de Jesús Gómez está por las nubes en estos momentos y se siente capaz de seguir mejorando, lo que ha corroborado en pruebas internacionales en las que ha competido contra atletas del más alto nivel. «Este último año, con la pandemia, se suspendieron los Juegos, pero hubo unas pruebas de Diamond League, que tienen mucho nivel, en las que he mejorado mi marca personal. Me han servido para coger confianza corriendo con rivales del 'top' mundial y para aprender a moverme en carrera, viéndome con ellos hasta el final o cerquita de ellos. Hasta que no te ves ahí te cuesta creértelo y yo ahora mismo me lo creo. Lo puedo hacer bien en competiciones internacionales, lo estoy demostrando y creo que lo puedo hacer muy bien en el futuro», finalizó.

Irene Lozano, presidenta del CSD, quiso reconocer el trabajo «no solo de los 5 medallistas, sino de toda la delegación española» que viajó a tierras polacas. Recordó a los atletas que sus éxitos llegan cargados de «responsabilidad», ya que se han convertido en referentes para muchos niños que querrán imitarlos. «Es importante la influencia social en estas actividades que son positivas y que contribuyen a hacer mejor a nuestra sociedad», concluyó la responsable.