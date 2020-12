Adisseo invierte 21 millones en subir su producción

En plena pandemia y crisis, la planta de Adisseo en Burgos acaba de dar a conocer sus planes de cara al 2021.Aunque cabría esperar medidas prudentes dada la inestabilidad de la economía, la multinacional química redobla su apuesta por su fábrica de Villalonquéjar e invertirá hasta 21 millones de euros durante el próximo ejercicio.Este montante se suma a ña inyección de dinero que ha supuesto en los últimos años el programa Polar, la nueva playa de vías y el PlanDirector.En total han sido alrededor de 115 millones de euros destinados a acometer numerosas mejoras productivas, en materia de desarrollo medioambiental y en dotar a Adisseo de una moderna infraestructura para la llegada de sus materias primas a través del tren.

Con el estreno del nuevo año se pondrá en marcha el proyecto Pirineos, que supondrá un aporte de 15 millones de esos 21 destinados al aumento de los niveles de producción de metionina. Esta sustancia es el principal elemento que sale de la planta; se trata de un aminoácido esencial para todos los animales, pero al no producir por sí mismos todo lo necesario, estos deben obtenerlo de su alimentación como aditivo nutricional del pienso. Está previsto que se llegue a fabricar alrededor de un 15% más sobre la capacidad actual, a través de la ampliación de unidades donde se realizan diferentes procesos químicos y la compra de nuevos equipos. También se destinará parte de la inversión adecuar las instalaciones para el tratamiento del sulfato amónico, un subproducto empleado en la fabricación de la metionina. Del mismo modo se renovarán distintos equipos de instrumentación o de control. «Ya se preveía cuando se puso en marcha el proyectoPolar, una serie de actuaciones y modificaciones que nos podrían capacitar a aumentar aún más nuestro potencial», explicaGerardoJuez, director de la planta de Adisseo. El grupo, de capital chino, tiene su sede enParís, desde donde se coordinan todas las plantas, tanto en Europa como en el continente asiático.No obstante, con esta inversión se demuestra que siguen confiando en el desarrollo y el empleo burgalés.En Villalonquéjar son alrededor de 160 trabajadores.

La ampliación de las capacidades productivas de Burgos no podrían ser efectivas si hasta la fábrica no llegasen más materias primas.Es por ello que dentro del citado proyectoPirineos se contemplan también inyecciones económicas para la fábrica de Adisseo enLyon. «No podemos acometerlo solos, sino que vamos de la mano de las plantas europeas», apunta Juez, que explica que de esa sinergia entre las sedes de España y Francia surge la denominación de Pirineos. De la factoría gala sale una de las materias primas fundamentales para la fabricación de metionina, un aldehído conocido como MMP, por lo que se invertirá otra cantidad importante de dinero para aumentar su producción. «Se va a incrementar el flujo de envíos de MMP como del resto de materias primas, así como de las salidas de metionina desde Burgos», afirma Gerardo Juez, que destaca la inversión que realizóAdisseo para contar con una moderna playa de vías. De Villalonquéjar sale metionina hacia todo el mundo, algunos vagones o camiones directamente a proveedores y otros que se cargan en barcos en los puertos de Bilbao yBarcelona hacia otros países.

Cuidado del planeta. Junto con los 15 millones de euros destinados al crecimiento de producción, Adisseo Burgos invertirá alrededor de 6 para cuestiones de desarrollo sostenible y medioambientales. «Tenemos una cultura muy fuerte de seguridad, pero también una conciencia de respeto al planeta y a la naturaleza», indica el director de la fábrica. Esta cantidad se enmarca dentro de su programa de inversiones y planes estratégicos no relacionados con el aumento de sus capacidades y tiene como objetivo mejorar la huella que dejan algunos de los procesos que tienen lugar en sus instalaciones. En esta misma línea, acaban de ser reconocidos por elInstituto Nacional de Seguridad ySalud en el Trabajo(INNST) como Empresa Saludable, gracias a un programa que puso en marcha la factoría.Además uno de sus directivos,Paulino Garrido, ha sido nombrado hace escasos días como vicepresidente de la Asociación empresarial para la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química.

La facturación anual de la planta de Adisseo ronda los 200 millones de euros.Al operar a nivel mundial, la demanda no se ha visto reducida estos meses.«Todo el sector alimentario no ha sufrido problemas.Estamos cumpliendo todos los programas enfocados a 2020 en términos generales», precisa Gerardo Juez, que incide en el problema de la logística.«Nosotros recibimos materias primas de Europa pero enviamos el producto acabado a todo el mundo.Siempre está ahí el riesgo de que no vaya a haber trenes, camiones o barcos.Vivimos semanas con mucha preocupación pero finalmente todo ha salido bien», recuerda.