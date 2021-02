The Weeknd actuará en España en 2022

The Weeknd, protagonista del intermedio musical de la Super Bowl que se celebrará este domingo, ha anunciado que dentro de su próxima gira mundial incluirá un concierto en Madrid y otro en Barcelona los días 24 y 28 de octubre de 2022, respectivamente.

Su promotora ha concretado que estas citas tendrán lugar en el Wizink Center de la capital española y en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal, como parte del llamado After Hours World Tour, que arrancará el 14 de enero del año que viene en Vancouver (Canadá).

Las entradas para asistir a estos conciertos se pondrán a la venta a partir del lunes 8 de febrero a las 10 horas en la web oficial de Live Nation y en las distribuidoras asociadas a la misma.

Se dispondrá asimismo una preventa exclusiva para aquellos registrados en dicha web, que arrancará a las 10 horas de este viernes, 5 de febrero, y que se mantendrá abierta hasta el domingo.

Ese día está previsto que el artista canadiense protagonice el intermedio musical de la Super Bowl, un privilegio que le ha llegado tras batir récords con su canción Blinding Lights, que estuvo 47 semanas entre los diez primeros puestos en EEUU y fue la más radiada en España el pasado año, según Promusicae.

De hecho, su ausencia en las nominaciones de los Grammy fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco, After Hours (2020), es considerado uno de los mejores trabajos del pasado año.

En cualquier caso, este será un fin de semana dorado para The Weeknd, quien lanzará además este viernes The Highlights, un recopilatorio con temas que abarcan los últimos 10 años de su carrera, como Can't Feel My Face, uno de sus primeros éxitos, y colaboraciones destacadas, como I Feel It Coming y Starboy, ambos con Daft Punk, o Love Me Harder con Ariana Grande.