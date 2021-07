No todo vale en las redes

Cuando a los alumnos de quinto y sexto de Primaria del CRA Siglo XXI en La Horra les propusieron grabar un vídeo para tomar conciencia de la importancia de realizar un buen uso de las redes sociales, no tuvieron ninguna duda: se decantarían por un corto de terror. Es lo que les gusta a todos. Primero llevaron a cabo una tormenta de ideas conjunta. Después escribieron el guion. Y, más tarde, llegó el turno de grabar y actuar.

Entre todos dieron vida a La niña de las redes, un corto que arranca con una niña llorando y preguntándose qué ha hecho mal como para haber perdido tantos seguidores. Ante cada crítica desmedida y con insultos, la protagonista, vestida con una túnica blanca y acompañada por una sintonía de película de terror, hace ‘desaparecer’ a quienes no respetan a los demás amparándose en el anonimato de internet. «Cómo me gusta ser hater, voy a poner muchos malos comentarios», dice un niño. Apenas unos instantes después, aparece la niña de las redes. Evita las burlas. Combate los insultos. Eso sí, entre gritos de pánico por parte de quienes no actúan como debieran.

Este corto les ha valido a los estudiantes de quinto para conquistar el primer premio del concurso provincial y el segundo a nivel regional dentro de El Plan de Seguridad y Confianza Digital lanzado por la Consejería de Educación.

Más allá del premio, se muestran contentos por el aprendizaje que han ganado con esta experiencia. «Empieza todo con una bromilla, pero luego se hace una tremenda bola. Hemos aprendido que no debemos hacer malos comentarios, al menos nos lo pensaremos más», explica Bea.

En este sentido, Henar añade que los insultos pueden arruinar la vida de muchos niños y que con el corto, si algo les ha quedado claro, es que no deben hacer lo que no les gustaría que les hicieran a ellos.

Lamentablemente, algunos alumnos del colegio ribereño saben bien de lo que hablan. Una de ellas cuenta que le llamaban gorda y que le incluyeron en un grupo de WhatsApp sólo para insultarla, lo que hizo que se quedara un mes sin salir de casa.

Informar a los padres. Ante este panorama, todos al unísono abogan por mantener informados a los padres sobre cualquier problema que les pueda surgir en redes. «Todo tiene límites y las redes no lo son todo», remata Pablo.