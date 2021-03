Reclaman otro equipo psicosocial para el juzgado de Familia

Es muy probable que la conclusión de las obras de ampliación del Instituto de Medicina Legal, prevista para junio, coincida con la creación del noveno juzgado de primera instancia, que se ocupará de asuntos de Familia. Ambas cuestiones están íntimamente ligadas y son clave para aliviar la situación que se está viviendo Reyes Católicos. No hay que olvidar que los forenses son los encargados de redactar muchos de los informes que a la postre servirán como prueba en un procedimiento. Pero hacer más grande la sede del Anatómico y configurar un nuevo órgano judicial tiene que venir acompañada de los medios necesarios para que las dos herramientas sean efectivas. Lo tienen claro tanto los jueces como los abogados, que ya se han apresurado a reclamar un nuevo equipo psicosocial asociado a la nueva unidad.

Si el Juzgado de Primera Instancia 7, encargado actualmente de los asuntos de Familia e Incapacidades, es uno de los más sobrecargados de la provincia es en parte por el retraso que acumula el equipo psicosocial en la redacción de informes. Dilaciones que llegan a superar incluso los seis meses. Que haya un nuevo órgano encargado de procedimientos de divorcios, custodias, pensiones y demás, no garantiza que se vayan a resolver de un plumazo todos los problemas. No si al menos no va acompañado de un nuevo equipo psicosocial. El decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza, lo define de manera gráfica: «Es como tener un coche sin gasolina». Hace unas semanas el propio director del Instituto de Medicina Legal, Amador Martínez Tejedor, también opinaba en esta misma línea al entender que las nuevas instalaciones deberán ir unidas a medios humanos.

Ni siquiera con la ayuda de una jueza de refuerzo se ha conseguido reducir notablemente la pendencia del actual juzgado de Familia (...).

