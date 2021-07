La falta de avances retrasa el retén de bomberos en Aranda

Aranda de Duero continuará sin reten de bomberos profesionales al menos hasta septiembre. La falta de avances en el plano político y sindical está retrasando la negociación de un servicio que lleva sin prestarse desde finales de 2020, con el consiguiente problema de inseguridad que genera entre los ciudadanos arandinos y ribereños.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital ribereña, Fernando Chico, asegura que siguen a la espera de que otros consistorios con parques profesionales les faciliten cierta documentación para conocer con detalle el encaje jurídico administrativo que han otorgado al servicio de retén en esas ciudades. Sin embargo, la información no acaba de llegar. «Recibimos una parte, pero hemos pedido que la complementen porque necesitamos saber los acuerdos tomados sobre los que se referencian y nos falta que nos llegue más documentación de otros ayuntamientos», recalca.

No las tiene todas consigo. Chico admite su temor de que los ayuntamientos consultados, sin precisar cuáles, no quieran facilitar esos informes «porque tienen miedo de que nuestros servicios jurídicos digan que eso no es correcto y se empiece a cuestionar lo que en otros sitios sí que funciona». Así las cosas, tanto políticos como sindicatos mantienen «esa guerra», según el concejal, pero «ni unos ni otros estamos consiguiendo fácilmente esa documentación».

Se trata de un aspecto de suma importancia ya que hasta que la Concejalía de Seguridad Ciudadana no reciba esa información, no tiene previsto convocar la mesa sectorial con los bomberos de Aranda para negociar un nuevo convenio de retenes, algo que los propios efectivos reclaman desde hace 17 meses. Es más, hace tres semanas desde el equipo de gobierno se apuntó que se iba a convocar la mesa, coincidiendo con la última manifestación que realizaron los bomberos en la Plaza Mayor para denunciar esta situación, pero no ha habido más movimientos. «Seguimos esperando una respuesta», indicaron los representantes sindicales de los bomberos en una nota hace unos días.

La RPT, más cerca. En cualquier caso, Fernando Chico ve un buen paso en el hecho de que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ya se ha puesto a disposición de los sindicatos «para que tengan unas tres semanas para estudiarlo y presentar las alegaciones y mejoras que estimen oportunas». De esta forma, la solución interna podría estar más cerca. El concejal confía en que la RPT se apruebe en unos dos meses, algo que permitiría, a su juicio, desbloquear gran parte del problema. «Si se aprueba a mediados o finales de verano ya podríamos contemplar legalmente la figura del retén y su remuneración», zanja.