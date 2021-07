Soncillo no abrirá sus piscinas hasta el día 15

Muchos ciudadanos esperan con ganas el primer chapuzón en las piscinas municipales de su localidad y más cuando durante el verano de 2020, varios ayuntamientos decidieron mantenerlas cerradas ante las exigentes medidas higiénico sanitarias que llegaron de la mano de la covid-19. Las instalaciones de Trespaderne, el Valle de Valdebezana (Soncillo), el Valle de Losa (Quincoces), la Merindad de Cuesta Urria (Nofuentes) y Valdeporres (Pedrosa) -esta última por no acabar a tiempo las obras de reforma integral- quedaron cerradas y este verano, los vecinos de Valdebezana tendrán todavía que esperar hasta el día 15 de julio para disfrutar de piscinas de Soncillo, tal y como ha avanzado el alcalde en funciones, Juan Carlos Díaz, a DB.

En el lado contrario se encuentran los complejos de Villarcayo, Villasana de Mena y Quintana Martín Galíndez, que están abiertos desde los pasados 25, 26 y 28 de junio, respectivamente. Un año más, el Consistorio villarcayés ha sido el primero en tener operativas las piscinas y, a pesar de las bajas temperaturas de la semana, muchos valientes bañistas se han lanzado al agua sin dudarlo. En Tobalina se mantendrá el horario partido de la pasada temporada y se cerrará de 14.30 a 16.00 horas para realizar tareas de limpieza y desinfección.

Villarcayo y Valle de Mena ya comenzaron el 21 de mayo el proceso para la contratación de personal, convocando las plazas de socorristas, conserjes o personal de limpieza. Al mismo tiempo se pusieron manos a la obra para acondicionar las piscinas, sus zonas verdes, sus vasos y zonas comunes... Y así ha ocurrido con nueve de los diez complejos de piscinas municipales de la comarca, que hoy están ya en perfecto estado de revista, mientras que en Soncillo siguen sin vaciarse los vasos que aún conservan el agua del verano de 2019.

Esta semana han inaugurado la temporada las instalaciones del Náutico y Miñón, en Medina de Pomar, que estrenan nuevos precios, así como las de Espinosa de los Monteros y Nofuentes. Hoy sábado abren las de Trespaderne y Quincoces de Yuso, mientras que las de Pedrosa de Valdeporres, aún estando ya acondicionadas, están a la espera de un boletín que de el visto bueno a la inspección ya realizada en el nuevo sistema eléctrico de baja tensión.

El Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres invirtió el pasado año 344.500 euros en renovar los vasos, los sistemas de depuración y el tratamiento del agua, así como vestuarios, baños y botiquín. Las obras no concluyeron a tiempo para su estreno en 2020 y la pandemia vino a complicar aún más la situación. Pero en marzo pasado, el Consistorio fue previsor y ya sacó a concurso la gestión tanto de las piscinas como de su bar por un periodo de diez años a cambio de 2.600 euros. Una vez adjudicada la gestión, la constructora acudió a Pedrosa a realizar la puesta a punto y enseñar el manejo de la maquinaria a los responsables. Fue entonces cuando surgió la inesperada exigencia de un boletín de Industria, que una vez llegue permitirá abrir. «Podría tardar unos días», explican desde el Ayuntamiento.

Valdebezana. Mientras, el alcalde del Valle de Valdebezana achaca el retraso de Soncillo a varias cuestiones. Asegura que «hasta la pasada semana no estaban definidos los criterios sanitarios», como la exigencia de la distancia de seguridad, pegatinas que marquen los itinerarios, geles hidroalcohólicos en las entradas o la limpieza tres veces diarias, aunque el control de aforo ya se conocía desde mayo. En otros puntos de la comarca ya se sabían estas lecciones, porque las pusieron en práctica en 2020 y pocas novedades trae la normativa de 2021.

Díaz señala que «estas exigencias van a obligar a contratar más personal y no hemos querido gastar dinero en recursos sin saber con certeza qué necesitábamos». A ello añade que «otro problema añadido es que para llenar las piscinas utilizamos agua del depósito de Soncillo y el llenado ha de hacerse poco a poco para no vaciarlo». Sostiene que «nadie está interesado en gestionar el bar», aunque no se ha sacado a concurso. Díaz se basa en que en años pasados siempre preguntaban por su explotación, pero éste nadie lo ha hecho, por lo que avanza que posiblemente se quede cerrado. En Espinosa si licitaron la cafetería el 1 de junio, pero nadie se presentó ni respondió a las llamadas del equipo de gobierno, que ha adjudicado a una firma local un servicio de quiosco, que servirá solo bebidas, helados y chuches.