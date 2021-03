Zona G ve problemas para aparcar con el bulevar de Gamonal

La Asociación de Comerciantes de Gamonal ‘Zona G’ no entiende el proyecto para la transformación de la calle Vitoria si no viene acompañado de una solución de aparcamiento en rotación. Así lo hizo saber ayer en una carta enviada al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, en la que advirtió al primer edil de que «el comercio no está dispuesto, y menos en la situación económica que nos encontramos, a ser quien tenga que soportar las obras, la reducción de ventas por las mismas y todos los perjuicios derivados, sin recibir a cambio ni una sola plaza de aparcamiento en rotación que garantice el futuro comercial del barrio».

En el escrito lamentan que los tres proyectos presentados y que se están votando desde la semana pasada «suprimen plazas de aparcamiento (23 en el mejor de los casos y 81 en el peor), por lo que en vez de solucionar el problema histórico de estacionamiento en rotación, lo empeora».

Tras dejar constancia del «carácter positivo y dialogante» de la asociación y de su junta directiva, afirman que en este caso no pueden posicionarse a favor de la actuación tal y como está planteada y de ahí que solicitaran al alcalde «una reunión con el concejal de Fomento y con usted para llegar a un acuerdo amistoso que pueda convencer y agradar a todas las partes» (...).

