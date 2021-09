Socios por obligación

Apenas 24 horas después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afease a su formación (aunque ella entró en el equipo morado a través del Partido Comunista y aún no está afiliada a Podemos) y las continuas críticas al Gobierno, sobre todo por la subida de la luz, la tensión entre los socios del Ejecutivo volvió ayer a aumentar varios grados. Y es que desde Podemos tienen claro que van a continuar su estrategia de hacer oposición al tiempo que forman parte del Gabinete. Una cuadratura del círculo a la que fían su futuro electoral tras la marcha de Pablo Iglesias. Es, precisamente, el final del hiperliderazgo del exprofesor universitario el que marca el cambio de rumbo de los morados, que necesitan hacerse visibles de cara a la opinión pública desde su posición minoritaria en el Gobierno.

Varios son los frentes que actualmente mantienen la crispación en el seno del Gabinete de Sánchez: la subida de la luz, la regulación de los alquileres, la reforma fiscal, el Salario Mínimo Interprofesional, la devolución de menores no acompañados a Marruecos... Y desde la formación morada avisan de que no piensan aflojar en sus reivindicaciones sobre ninguno de ellos, aunque eso suponga echarse a la calle. «Seríamos ingenuos si pensáramos que en un Gobierno en minoría vamos a conseguir todo lo que nos proponemos sin movilizaciones de la ciudadanía. Es evidente que necesitamos de la movilización», apuntó ayer la coportavoz de Podemos, Isa Serra, que lanzó un mensaje claro al PSOE: «Las diferencias y los debates van a continuar. No es negativo».

Serra, según subrayó, no concibe que el Ejecutivo progresista no asuma los «avances» que propone su partido que son «soluciones para una situación inasumible para la ciudadanía». En este sentido, se mostró confiada en que los Presupuestos Generales del Estado avancen en los derechos sociales ya que, si eso no ocurre, el pacto entre ambas formaciones quedaría «comprometido».

triunfalismo. Desoyendo las advertencias de sus socios en La Moncloa, el presidente del Gabinete, Pedro Sánchez, presumió ayer desde Jaén de que cuando gobierna el PSOE las recuperaciones de España son «rápidas, justas y con ejemplaridad» frente a las recuperaciones de la derecha que son «lentas, injustas y con corrupción». Y es que para el socialista su Gobierno está dando una lección de gestión pese a los «gritos» de la oposición.